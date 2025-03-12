Названы растения, которые срочно нужно обрезать в марте: это последний шанс

Март может стать вашей последней возможностью обрезать некоторые кусты до начала нового роста весной.

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Обрезка – это лишь один из способов стимулирования нового роста в саду, особенно если речь идет о кустарниках. Джейми Шипли, эксперт по садоводству и управляющий директор Hedges Direct, поделился пятью кустами, которые нужно обрезать в марте, чтобы они выглядели лучше в теплые месяцы, пишет Express.

Летоцветущие листопадные кустарники

Эти кусты, включая Buddleja davidii, Caryopteris и Fuchsia, следует обрезать в период с января по март, когда они находятся в состоянии покоя, чтобы способствовать здоровому росту весной.

На кусте в это время нет листьев, что облегчает определение мест, требующих внимания.

Лиственные кустарники зимнего цветения

Обрезайте цветущие зимой кусты, например Jasminum nudiflorum, после того, как цветы отмерли в конце зимы, но до того, как начнут формироваться новые бутоны. Это улучшит цветение на следующий год.

Вечнозеленые кусты

Хотя апрель является лучшим временем для обрезки большинства вечнозеленых кустов, более выносливые растения, такие как вишневый лавр, при необходимости можно обрабатывать в конце зимы.

Просто убедитесь, что погода мягкая и нет признаков заморозков, потому что это может повредить ваши растения.

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