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Бюджетный и вкусный хек в сметане для ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
906
Бюджетный и вкусный хек в сметане для ужина: самый простой рецепт

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно жарить, запекать, готовить на гриле и в пароварке. Еще очень вкусно будет – приготовить тушенный хек с овощами или сметанным соусом. 

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Запеченный хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека, со сметанным соусом с овощной зажаркой. 

Хек в сметане

Ингредиенты: 

  • Хек – 1 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.

Для соуса:

  • Сметана – 4 ст.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л
  • Копченая паприка – 1 ч.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 50 мл.

Способ приготовления: 

1. Предварительно рыбу моем, чистим и нарезаем на кусочки.

Рыба для блюда

2. Готовим маринад и заливаем им рыбу. Пока хек маринируется обжариваем лук и морковь.

Соус для рыбы

3. Переложите в форму жареные овощи, сверху выкладываем рыбу и поливаем остатками маринада.

Приготовление рыбы

4. Запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем снимаем пергамент и запекаем еще 5 минут.

Готовая рыба

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