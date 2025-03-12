Бюджетный и вкусный хек в сметане для ужина: самый простой рецепт

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно жарить, запекать, готовить на гриле и в пароварке. Еще очень вкусно будет – приготовить тушенный хек с овощами или сметанным соусом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека, со сметанным соусом с овощной зажаркой.

Ингредиенты:

Хек – 1 кг

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Для соуса:

Сметана – 4 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л

Копченая паприка – 1 ч.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Соевый соус – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Предварительно рыбу моем, чистим и нарезаем на кусочки.

2. Готовим маринад и заливаем им рыбу. Пока хек маринируется обжариваем лук и морковь.

3. Переложите в форму жареные овощи, сверху выкладываем рыбу и поливаем остатками маринада.

4. Запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем снимаем пергамент и запекаем еще 5 минут.

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