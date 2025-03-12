Бюджетный и вкусный хек в сметане для ужина: самый простой рецепт
Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно жарить, запекать, готовить на гриле и в пароварке. Еще очень вкусно будет – приготовить тушенный хек с овощами или сметанным соусом.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека, со сметанным соусом с овощной зажаркой.
Ингредиенты:
- Хек – 1 кг
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
Для соуса:
- Сметана – 4 ст.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Соевый соус – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Предварительно рыбу моем, чистим и нарезаем на кусочки.
2. Готовим маринад и заливаем им рыбу. Пока хек маринируется обжариваем лук и морковь.
3. Переложите в форму жареные овощи, сверху выкладываем рыбу и поливаем остатками маринада.
4. Запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем снимаем пергамент и запекаем еще 5 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: