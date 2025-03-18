Почему стоит ввести финики в рацион: преимущества суперфуда для организма

Исследования показывают, что финики могут быть идеальной закуской из-за их богатства питательными веществами и пользы для здоровья. Употребление фиников вместо обработанной сладкой пищи может принести множество преимуществ, поскольку они богаты пищевыми волокнами и витаминами и минералами.

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О своей полезной привычке съедать по три финики каждый день рассказал врач Амир Хан на своей странице в Instagram. "Последний год или около того я ел три финика в день. Финики не влияют негативно на ваш долгосрочный уровень сахара в крови, даже если вы диабетик", – объяснил он.

По его словам, финики могут снизить средний уровень сахара в крови и даже снизить уровень холестерина, вероятно, из-за высокого содержания клетчатки, и это высокое содержание клетчатки также делает их превосходными для здоровья кишечника.

Не останавливаясь только по одной причине, врач выделил дополнительные преимущества введения фиников в свой рацион, включая их борьбу с повреждением клеток и снижение риска деменции. Он восхищается их богатым составом: "Еще одно преимущество фиников для здоровья заключается в том, что они богаты одной из моих любимых вещей — растительными антиоксидантами и полифенолами".

По его словам, это может помочь уменьшить повреждение клеток вредными свободными радикалами, вызывающими аутоиммунные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и даже некоторые виды рака.

Он объяснил, что финики могут уменьшить воспаление, которое "было связано с такими вещами, как болезнь Альцгеймера, хотя нам нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить это".

Врач подытожил: "Итак, если вы ищете альтернативу сладкому рафинированному сахару, вы не ошибетесь с финиками".

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