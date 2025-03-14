Хитовый сериал 'Идеальная пара' получит второй сезон: первые подробности

Прошлой осенью стриминг Netflix представил криминально-драматический сериал "Идеальная пара" с Николь Кидман и Лиевом Шрайбером в главных ролях. Изначально планировалось, что это будет мини-сериал на один сезон, однако, похоже, боссы платформы передумали.

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Как пишет издание Variety, "Идеальная пара" может вернуться во втором сезоне. Но уже с новой историей и новыми героями.

По данным разных источников, на которые ссылается издание, Netflix уже приступил к разработке продолжения сериала. Оригинальное шоу базировалось на одноименном романе Элин Хильдебранд и экранизировало его сюжет полностью. Литературной основой для продолжения может стать произведение того же автора под названием "Лебединая песня". А само шоу таким образом превратится в антологию.

Уже известно, что сценаристкой проекта стала Джоанна Кало. Она также может стать исполнительным продюсером продолжения. Хотя второй сезон все еще не получил от боссов Netflix зеленый свет. По слухам в команду продюсеров войдут также Николь Кидман, Гейл Берман, Шон Леви, Сюзанна Бир и Хенд Багдади.

Действие "Лебединой песни", как и "Идеальной пары", происходит на острове Нантакет, прозванном островом богачей. Но в этот раз в центре сюжета находится семья Ричардсонов и их семейные тайны.

По сюжету романа начальник полиции Нантакета Эд Капенаш планирует выйти на пенсию, а местная жительница Шарон переживает развод. Тем временем на острове появляется семья Ричардсонов, которая покупает летний дом за 22 миллиона долларов. Впрочем, происхождение их денег остается тайной. Эд, Шарон и все в общине втягиваются в драму. Ричардсоны устраивают роскошные вечеринки, флиртуют с несколькими местными жителями, кичатся двумя яхтами и производят на всех впечатление. Однако однажды их дом сгорает дотла, а с острова бесследно исчезает важный работник. Разъяренные местные жители начинают искать ответы на свои вопросы самостоятельно.

Кто войдет в каст второго сезона, пока неизвестно. Однако стоит отметить, что в адаптации "Идеальной пары" Эд Капенаш был переименован в Дэна Картера и его сыграл Майкл Бич. Вернется ли он к этой роли, информации пока нет.

Решение Netflix продлить "Идеальную пару" не стало сюрпризом, учитывая, какую популярность получило шоу. Оно провело в топ-10 англоязычных сериалов платформы 6 недель, а также возглавило сводный рейтинг сериалов различных потоковых сервисов от Nielsen сразу после своего выхода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему сериал "Студия" получил идеальный рейтинг от критиков еще до своего выхода.

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