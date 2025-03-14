Блог | Что нужно обязательно сделать для лунного затмения 14 марта 2025 года?
Лунное затмение – это время магии, трансформаций и мощных энергетических волн. 14 марта 2025 года Вселенная откроет портал перемен, и именно в этот момент важно правильно настроить себя и свою жизнь. Как наследственная ведьма, хочу поделиться с вами ритуалами и советами, которые помогут использовать этот день во благо.
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Головне правило: не чіпляйтеся за старе
Місячне затемнення – це завершення циклу, тому важливо відпустити все, що більше не служить вам. Це стосується токсичних людей, шкідливих звичок, страхів і навіть старих речей у домі. Позбудьтеся зайвого, щоб звільнити місце для нового.
Ритуал очищення та захисту
Увечері 14 березня запаліть білу або сріблясту свічку. Дивлячись на її полум'я, уявіть, як усе негативне згоряє. Промовте: "Я очищаю своє життя від усього, що мені більше не потрібно. Моє майбутнє ясне та вільне".
Також добре прийняти очищувальну ванну з базиліком чи полином. Це змиє енергетичний бруд і допоможе відновити сили. Але такі ванни категорично не можна приймати вагітним! Для вагітних підходить ванна з молоком!
Медитація на нові можливості
Під час затемнення місяць приховує своє світло, створюючи простір для нового. Сядьте в тиші, заплющте очі та уявіть, яким ви хочете бачити своє життя. Уявіть себе у моменті свого найбільшого тріумфу – чи це нова робота, кохання, подорож, чи інший бажаний момент. Відчуйте емоції так, ніби це вже сталося. Це допоможе підсилити енергію змін.
Запис бажань і намірів
Візьміть аркуш паперу й запишіть усе, що хочете залишити в минулому. Потім спаліть цей список, відпускаючи старе. На іншому аркуші запишіть свої наміри та збережіть його до наступного місячного затемнення. Це стане вашим магічним планом дій.
Що категорично не можна робити?
- Приймати важливі рішення. Затемнення затуманює розум, тому краще відкласти серйозні кроки на кілька днів.
- Конфліктувати. Сварки цього дня можуть затягнутися надовго.
- Робити фінансові вкладення. Будь-які ризиковані операції можуть мати несподівані наслідки.
14 березня 2025 року – це не просто астрономічна подія, а можливість переродитися, очиститися й відкрити двері у краще майбутнє. Використовуйте цей день мудро: позбавтеся зайвого, сфокусуйтеся на своїх бажаннях і будьте відкритими до знаків Всесвіту.
Хай сила Місяця веде вас до щастя! Ваша спадкова відьма Ярослава Солодєєва (Федорова).