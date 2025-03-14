Лунное затмение – это время магии, трансформаций и мощных энергетических волн. 14 марта 2025 года Вселенная откроет портал перемен, и именно в этот момент важно правильно настроить себя и свою жизнь. Как наследственная ведьма, хочу поделиться с вами ритуалами и советами, которые помогут использовать этот день во благо.

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Головне правило: не чіпляйтеся за старе

Місячне затемнення – це завершення циклу, тому важливо відпустити все, що більше не служить вам. Це стосується токсичних людей, шкідливих звичок, страхів і навіть старих речей у домі. Позбудьтеся зайвого, щоб звільнити місце для нового.

Ритуал очищення та захисту

Увечері 14 березня запаліть білу або сріблясту свічку. Дивлячись на її полум'я, уявіть, як усе негативне згоряє. Промовте: "Я очищаю своє життя від усього, що мені більше не потрібно. Моє майбутнє ясне та вільне".

Також добре прийняти очищувальну ванну з базиліком чи полином. Це змиє енергетичний бруд і допоможе відновити сили. Але такі ванни категорично не можна приймати вагітним! Для вагітних підходить ванна з молоком!

Медитація на нові можливості

Під час затемнення місяць приховує своє світло, створюючи простір для нового. Сядьте в тиші, заплющте очі та уявіть, яким ви хочете бачити своє життя. Уявіть себе у моменті свого найбільшого тріумфу – чи це нова робота, кохання, подорож, чи інший бажаний момент. Відчуйте емоції так, ніби це вже сталося. Це допоможе підсилити енергію змін.

Запис бажань і намірів

Візьміть аркуш паперу й запишіть усе, що хочете залишити в минулому. Потім спаліть цей список, відпускаючи старе. На іншому аркуші запишіть свої наміри та збережіть його до наступного місячного затемнення. Це стане вашим магічним планом дій.

Що категорично не можна робити?

Приймати важливі рішення. Затемнення затуманює розум, тому краще відкласти серйозні кроки на кілька днів.

Конфліктувати. Сварки цього дня можуть затягнутися надовго.

Сварки цього дня можуть затягнутися надовго. Робити фінансові вкладення. Будь-які ризиковані операції можуть мати несподівані наслідки.

14 березня 2025 року – це не просто астрономічна подія, а можливість переродитися, очиститися й відкрити двері у краще майбутнє. Використовуйте цей день мудро: позбавтеся зайвого, сфокусуйтеся на своїх бажаннях і будьте відкритими до знаків Всесвіту.

Хай сила Місяця веде вас до щастя! Ваша спадкова відьма Ярослава Солодєєва (Федорова).