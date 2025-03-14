Что приготовить из лаваша и авокадо для перекуса: рецепт сытного и быстрого блюда

Авокадо – один из самых полезных продуктов, который может быть отличным ингредиентом для приготовления салатов, закусок, таких например, как гуакамоле, а также майонеза. Еще из него получатся очень вкусные десерты, пудинги.

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Кулинар поделилася в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с полезным гуакамоле из авокадо.

Ингредиенты:

авокадо

лук

помидоры

лимонный сок

лаваш

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, добавьте порезанный лук, помидор и полейте соком лимона.

2. Из лаваша сделайте трубочки, запеките в духовке.

3. Выложите в трубочки гуакамоле – и можно есть!

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