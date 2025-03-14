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Что приготовить из лаваша и авокадо для перекуса: рецепт сытного и быстрого блюда
Авокадо – один из самых полезных продуктов, который может быть отличным ингредиентом для приготовления салатов, закусок, таких например, как гуакамоле, а также майонеза. Еще из него получатся очень вкусные десерты, пудинги.
Кулинар поделилася в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с полезным гуакамоле из авокадо.
Ингредиенты:
- авокадо
- лук
- помидоры
- лимонный сок
- лаваш
Способ приготовления:
1. Разомните авокадо, добавьте порезанный лук, помидор и полейте соком лимона.
2. Из лаваша сделайте трубочки, запеките в духовке.
3. Выложите в трубочки гуакамоле – и можно есть!
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