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Что приготовить из лаваша и авокадо для перекуса: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
249
Что приготовить из лаваша и авокадо для перекуса: рецепт сытного и быстрого блюда

Авокадо – один из самых полезных продуктов, который может быть отличным ингредиентом для приготовления салатов, закусок, таких например, как гуакамоле, а также майонеза. Еще из него получатся очень вкусные десерты, пудинги.

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилася в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с полезным гуакамоле из авокадо.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • авокадо
  • лук
  • помидоры
  • лимонный сок
  • лаваш

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, добавьте порезанный лук, помидор и полейте соком лимона.

Гуакамоле из авокадо

2. Из лаваша сделайте трубочки, запеките в духовке.

Лаваш для блюда

3. Выложите в трубочки гуакамоле – и можно есть!

Готовое блюдо

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