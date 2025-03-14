Кровавая Луна сильно повлияет на три знака зодиака

Кровавая Луна – это период полного лунного затмения. Он сойдет 14 марта и спровоцирует сильные энергетические изменения, которые влияют на эмоции, отношения и даже на принятие решений.

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Рак, Скорпион и Близнецы сильнее всего ощутят ее влияние, пишет Madeinvilnius. Это может быть как время вызовов, так и трансформации.

Рак

Раки могут ощутить эмоциональные потрясения и большую чувствительность. Это может заставить вас пересмотреть отношения с окружающими. Вы можете чувствовать себя неуравновешенными и более подверженными резким перепадам настроения. Возможны недоразумения с близкими людьми. Рак осознает необходимость перемен в своей жизни. На этом пути вам может помешать ужас. Астрологи советуют не позволять эмоциям возобладать над вами. Не торопитесь с принятием решений.

Скорпион

Скорпион откроет тайны или столкнется с глубокими внутренними переменами. Это благоприятное время, чтобы избавиться от токсичных ситуаций и начать новый этап жизни. В отношениях вы можете ощущать сильные эмоциональные колебания, ревность и желание контролировать. Астрологи советуют научиться принимать изменения, ведь они могут привести вас в лучшее будущее.

Близнецы

Близнецов ожидает много неожиданных событий, особенно связанных с общением, информацией и принятием решений. Вы можете столкнуться с ложью, дезинформацией или внутренней тревогой. На работе и в отношениях возможны недоразумения. Также Близнецы могут почувствовать повышенную тревожность. Возможны неожиданные изменения в планах. Астрологи не советуют принимать импульсивные решения, лучше все обдумайте.