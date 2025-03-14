Netflix пригласил Дэниела Крейга в новые 'Хроники Нарнии': кого может сыграть

Netflix пытается возродить легендарную серию книг К.С.Льюиса на большом экране, вкладывая в проект значительные ресурсы. Еще в 2018 году компания получила права на экранизацию вселенной Нарнии, а теперь наконец-то начинает активную работу над созданием масштабной кинофраншизы.

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Режиссером первого фильма стала Грета Гервиг, известная благодаря работе над успешными проектами "Барби" и "Леди-Птицы". Она уже подписала контракт с Netflix на два фильма, что станет началом перезапуска серии. Детали рассказало издание Deadline.

Дэниел Крейг в роли главного злодея?

На данный момент стало известно, что Netflix ведет переговоры с известным британским актером Дэниелом Крэйгом. Если сделка состоится, это будет его второй крупный проект на Netflix после успешной серии детективов "Ножи наголо".

Официальной информации о персонаже Крэйга пока нет. Однако по одной из теорий ему может достаться роль дяди Эндрю Кеттерли – коварного алхимика из книги "Племянник волшебника". В романе Кеттерли становится случайным открывателем Нарнии благодаря экспериментам с волшебными кольцами, которые могут переносить людей между мирами. Именно из-за его вмешательства главные герои Дигори и Полли попадают в эту волшебную вселенную.

Кто еще может появиться в фильме

Кроме Крейга, в кастинг-списках Netflix упоминалась британская певица Чарли XCX. Она может получить роль Белой Ведьмы – культового антагониста серии, уже появлявшейся в предыдущих экранизациях.

Первым официально утвержденным актером стал Луис Партридж, известный по роли Виконта Тьюксбери в фильме "Энола Холмс 2". Его персонаж в будущей ленте пока не раскрывается.

Также ходят слухи, что к актерскому составу может присоединиться Сирша Ронан, ранее сотрудничавшая с Гретой Гервиг в ленте "Леди-Птица".

Бюджет и будущие планы

Netflix имеет большие ожидания от этой адаптации, что подтверждается значительным финансированием проекта. Бюджет первого фильма, "Племянник волшебника", по слухам, превышает $200 миллионов. Это дает основание полагать, что стриминговая платформа рассматривает Хроники Нарнии как один из своих ключевых проектов на ближайшие годы.

Дата выхода и формат релиза

Ожидается, что премьера состоится в ноябре 2026 года.

Интересно, что Netflix решил сменить стандартную модель релиза для этой ленты. Первые две недели "Племянник волшебника" будут показаны эксклюзивно в кинотеатрах в формате IMAX. Только после этого фильм станет доступен на платформе.

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