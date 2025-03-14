Как избавиться от бессонницы и наладить здоровый сон: три ключевых шага

На протяжении многих тысяч лет у людей наблюдались разные режимы сна, которые были гораздо более зависимыми от естественного освещения.

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По словам экспертки из сна Стефани Ромишевски, есть три ключевых шага, которые мы все можем сделать, чтобы вернуть себе хороший ночной сон – и одним из них мы обязаны искусственному освещению, пишет Express.

Время пробуждения и активности во время дня

Итак, Стефани обращает внимание на то, что первое, что вам нужно, это убедиться, что, независимо от того, насколько вы любите поваляться в постели, вы встаете каждый день в одно и то же время.

"Ключевыми механизмами сна является ваш гомеостатический сон и этот 24-часовой цикл, в котором вы находитесь. Хотите вы этого или нет, но пробуждение должно быть своевременным и активным", – сказала она.

Включение света сразу после пробуждения

Как ни странно, но самое искусственное освещение может помочь исправить беспорядочный сон.

Раннее включение света – это главная вещь, которую вы можете совершить, чтобы восстановить свой сон, заверила Стефани. "Этот ритуал помогает напоминать вашему мозгу, что вам нужно бодрствовать. Мы нынешние существа, а не ночные. Это значит, что мы, как и растения, действительно реагируем на свет", – объяснила она.

Хотя солнечный свет лучше, искусственный также справится со своей работой отлично.

Забудьте о правилах

Мнение о том, что всем нам нужно спать восемь часов в сутки, является "мифом", – говорит Стефани, и очень часто люди так сильно беспокоятся о недосыпании, что усугубляет ситуацию.

"Даже если вы генетически спите по восемь часов, в этой жизни совершенно невозможно, чтобы вы спали каждую ночь именно такое время. Так что вам не нужно об этом волноваться", - отметила эксперт.

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