'Дороги смерти': названы самые опасные маршруты в мире

Не у всех путешественников летний отдых ассоциируется со спокойными днями на залитом солнцем пляже. Кто-то в любое время года продолжает искать экстрима.

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Для тех, кто любит езду по опасным дорогам, эксперты назвали самые устрашающие маршруты мира. Как пишет издание Express, первую строчку здесь заняла дорога под названием Юнгас, которая петляет по горам Боливии. Она получила от местных жителей вполне заслуженное прозвище "дорога смерти".

Британский Королевский автомобильный клуб (RAC) признал этот печально известный маршрут самым опасным в мире благодаря более чем 200 головокружительным крутым поворотам. Некоторые из них пролегают над обрывами высотой 1 100 метров. Опасная дорога протянулась на 70 километров и соединяет столицу Боливии Ла-Пас с городом Коройко. Самая высокая точка маршрута находится на высоте 4650 метров. На своем пути водителям часто приходится пробираться в очень сложных условиях по узким гравийным тропам, расположенным высоко над уровнем облаков. Свое прозвище дорога получила из-за многочисленных смертельных случаев, произошедших на ней, включая самую страшную аварию в истории страны.

Вероятно, самый ужасный инцидент на дороге Юнгас произошел в июле 1983 года. Тогда автобус, полный людей, съехал в каньон, в результате чего погибли 100 пассажиров. До сих пор это ДТП остается крупнейшей автокатастрофой в истории Боливии.

По данным RAC, небольшая ширина дороги, которая составляет всего три метра на некоторых участках, в сочетании с опасными условиями, крутыми склонами, частыми туманами, дождями и оползнями, способствует ее смертоносной репутации. Местные власти это побудило построить новую двухполосную асфальтированную дорогу с водоотводом, ограждениями и другими элементами безопасности. Ее открыли в 2006 году. Сейчас сюда перенаправлена большая часть трафика с оригинальной "Дороги смерти". Это позволило заметно снизить количество аварий и смертей на этом маршруте. Также изменение условий позволило восстановиться популяции некоторых диких животных. А еще этот маршрут начал привлекать любителей катания на горном велосипеде со всего мира.

Вторым по уровню опасности эксперты RAC признали Каракорумское шоссе, соединяющее Китай и Пакистан. Общая его длина составляет почти 1300 км. Из-за большой протяженности и крутых обрывов водителям необходимо сохранять бдительность при движении по этой дороге.

Кое-где больше похожее на карьер, чем на автомобильную трассу, Сычуань-Тибетское шоссе претендует на третье место в списке самых опасных дорог на Земле. Средняя высота, по которой оно пролегает, составляет 4 000 метров, что выше множества гор. Этот путь длиной почти 2150 километров по праву считается одной из самых опасных дорог в мире. Среди опасностей, которые подстерегают водителя на протяжении всего маршрута из китайского Чэнду в столицу Тибета Лхасу, регулярные оползни и камнепады. Поездка по всей длине дороги может длиться до 15 дней.

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