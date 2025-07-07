Курортный город в Аргентине стал 'призраком': что с ним случилось

Заброшенные города, которые еще называют призраками, привлекают туристов со всего мира. Путешественники прибывают, чтобы окунуться в атмосферу упадка и прикоснуться к сложной истории подобных городов. В Аргентине таким городом является Вилья-Эпекуэн.

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Как пишет издание Express, когда-то это был популярный курорт на берегу озера, но потом он на 30 лет ушел под воду и сейчас от него остались одни руины. Вилья-Эпекуэн так и стоит не отстроенным, хотя расположен всего в шести километрах от города Каруэ в провинции Буэнос-Айрес.

В начале 1920-х годов Вилья-Эпекуэн было оживленным и развитым поселением, которое имело прямую железнодорожную связь с Буэнос-Айресом. Оно раскинулось на берегу великолепного соленого озера, о котором говорили, что оно обладает целебными свойствами. Сюда, как на курорт съезжались отдыхающие из столицы. И так продолжалось более 60 лет, но все изменилось в один день в 1985 году. В том году 6 ноября Вилья-Эпекуэн накрыла сейша – редкая стоячая волна. Она прорвала дамбу, которая защищала город и затопила его полностью.

Во время того наводнения в Вилья-Эпекуэне насчитывалось более 280 предприятий, в первую очередь связанных с туристической отраслью – отелей, гостевых домов, ресторанов. Они принимали по 25 тысяч туристов в год. Сейчас руины этих зданий стоят покрытые слоем белой и серой соли.

На пике затопления, который пришелся на 1993 год, высота воды составляла 10 метров. Отступать стихия начала в 2009 году. Она оставила после себя страшный пейзаж, который можно увидеть совсем нечасто. Пабло Новак, который родился в 1930 году, был бывшим жителем города. Когда Вилья-Эпекуэн снова появился из воды, он вернулся в свой дом. Документальный фильм 2013 года под названием "Вилья Пабло" задокументировал пожилого мужчину, который живет там, где и родился. Новак оставался среди руин до своей смерти 22 января 2024 года. Он был единственным жителем, который вернулся в поселение, чтобы доживать свой век среди полуразрушенных зданий.

После смерти Пабло город снова опустел, и его главными посетителями стали любопытные и фотографы, ищущие необычные пейзажи. А в честь единственного жителя Вилья-Эпекуэн, который сохранил верность своему дому, в Буэнос-Айресе основали футбольный клуб, который назвали "Вилья-Пабло"

Фотографии города в период его расцвета рисуют картину небольшого, но яркого места жительства с широкими дорогами, множеством классических автомобилей и людьми, спешащими по своим делам. Эти напоминания резко контрастируют с нынешним пейзажем, в котором можно разглядеть лишь ржавые каркасы кроватей, мертвые деревья, сплющенные дома и жуткие одинокие здания, возвышающиеся над местностью, словно мертвые монстры.

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