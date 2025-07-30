Названо самое эффективное натуральное удобрение для помидоров

Когда дело доходит до садоводства, существует множество советов и хитростей, которые звучат странно, но неожиданно для всех дают хороший результат.

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Бенедикт Ванхимс, эксперт по садоводству, поделился своими секретами выращивания помидоров. Один из таких садоводческих лайфхаков включал закапывание рыбьих голов в почву. Сначала садовод отвергал эту идею, пока не провел дополнительные исследования, которые показали, насколько она полезна, пишет Express.

Рыбное удобрение обеспечивает почву необходимыми питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий (NPK), а также другими полезными микроэлементами и минералами. Оно также улучшает здоровье почвы и способствует полезной микробной активности.

По словам Бенедикта, коренные американцы используют этот метод уже тысячи лет, высаживая "три сестры" – кукурузу, тыкву и фасоль – вместо рыбы и добиваясь "замечательных результатов".

Чтобы усилить рост помидоров с помощью простого рыбного удобрения, положите несколько рыбьих голов в каждую посадочную лунку и накройте их слоем выкопанной земли.

Смело посадите помидор сверху, а затем засыпьте почвой, убедившись, что вы заглубили несколько сантиметров нижнего стебля. Удалите листья рассады, а также первую пару настоящих листьев, поскольку это позволит посадить глубже.

Затем следует полить растение слабым жидким раствором, который "немного приподнимет растения и поможет им адаптироваться". Бенедикт говорит, что как только ваши растения начнут цвести, периодически подкармливайте их удобрением для томатов или самодельным жидким раствором.

Хотя рыбное удобрение – это отличный и простой способ подкормить растения помидоров, оно может подойти не всем. Поэтому Бенедикт рекомендует листья окопника как альтернативу.

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