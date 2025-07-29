Почему скручиваются листья на помидорах: как уберечь кусты

Даже при хорошем уходе листья помидоров могут неожиданно начать скручиваться, особенно на верхушках. Это явление имеет характерную форму и обычно является симптомом не болезни, а избытка азота в почве.

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Растение начинает активно наращивать зеленую массу, цветение замедляется, завязей образуется меньше, а качество плодов ухудшается. OBOZ.UA рассказывает, как уберечь урожай.

Почему скручиваются листья

Когда в почве накапливается избыток азота, томаты начинают активно наращивать зеленую массу – листья и побеги стремительно растут, а верхушки закручиваются в спираль. На первый взгляд куст кажется крепким и здоровым, однако это обманчивое впечатление. На самом деле растение ослабевает, поскольку:

плохо цветет или вовсе прекращает формировать бутоны;

или вовсе прекращает формировать бутоны; образует меньше плодов , снижается их качество;

, снижается их качество; становится уязвимым к болезням и вредителям, ведь тратит силы на зелень, а не на иммунитет.

Если вовремя не отреагировать, это может свести на нет весь урожай, даже при регулярном уходе.

Как быстро исправить ситуацию

Существует простой и доступный метод, помогающий нормализовать состояние растения уже за сутки. Это подкормка томатной пастой или соком:

Рецепт раствора из пасты : 2 столовые ложки томатной пасты без соли растворить в ведре (10 л) воды.

: 2 столовые ложки растворить в ведре (10 л) воды. Рецепт раствора из сока:1 литр томатного сока без соли на 10 литров воды.

Поливать под корень по 0,7–1 л под каждый куст. Томатная паста и сок содержат калий, кальций, натуральные сахара и другие вещества, помогающие связать избыточный азот и постепенно возвращать его растению в безопасных дозах.

Что делать после подкормки

На несколько дней прекратить внесение любых удобрений , особенно азотных. Это даст растению время "перезагрузиться" и усвоить имеющиеся микроэлементы.

, особенно азотных. Это даст растению время "перезагрузиться" и усвоить имеющиеся микроэлементы. Проводить полив утром или вечером , чтобы избежать перегрева и ожогов корней в жаркую погоду.

, чтобы избежать перегрева и ожогов корней в жаркую погоду. Провести легкое пасынкование – удалить лишние побеги, которые отнимают силы. Это поможет направить ресурсы растения на цветение и образование плодов.

Когда ждать результат

Первые признаки улучшения обычно заметны уже через 2– 3 дня:

Листья постепенно раскручиваются.

Появляется больше бутонов.

Куст стабилизирует рост и начинает плодоносить.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно собирать урожай помидоров для длительного хранения.

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