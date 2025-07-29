Почему скручиваются листья на помидорах: как уберечь кусты
Даже при хорошем уходе листья помидоров могут неожиданно начать скручиваться, особенно на верхушках. Это явление имеет характерную форму и обычно является симптомом не болезни, а избытка азота в почве.
Растение начинает активно наращивать зеленую массу, цветение замедляется, завязей образуется меньше, а качество плодов ухудшается. OBOZ.UA рассказывает, как уберечь урожай.
Почему скручиваются листья
Когда в почве накапливается избыток азота, томаты начинают активно наращивать зеленую массу – листья и побеги стремительно растут, а верхушки закручиваются в спираль. На первый взгляд куст кажется крепким и здоровым, однако это обманчивое впечатление. На самом деле растение ослабевает, поскольку:
- плохо цветет или вовсе прекращает формировать бутоны;
- образует меньше плодов, снижается их качество;
- становится уязвимым к болезням и вредителям, ведь тратит силы на зелень, а не на иммунитет.
Если вовремя не отреагировать, это может свести на нет весь урожай, даже при регулярном уходе.
Как быстро исправить ситуацию
Существует простой и доступный метод, помогающий нормализовать состояние растения уже за сутки. Это подкормка томатной пастой или соком:
- Рецепт раствора из пасты: 2 столовые ложки томатной пасты без соли растворить в ведре (10 л) воды.
- Рецепт раствора из сока:1 литр томатного сока без соли на 10 литров воды.
Поливать под корень по 0,7–1 л под каждый куст. Томатная паста и сок содержат калий, кальций, натуральные сахара и другие вещества, помогающие связать избыточный азот и постепенно возвращать его растению в безопасных дозах.
Что делать после подкормки
- На несколько дней прекратить внесение любых удобрений, особенно азотных. Это даст растению время "перезагрузиться" и усвоить имеющиеся микроэлементы.
- Проводить полив утром или вечером, чтобы избежать перегрева и ожогов корней в жаркую погоду.
- Провести легкое пасынкование – удалить лишние побеги, которые отнимают силы. Это поможет направить ресурсы растения на цветение и образование плодов.
Когда ждать результат
Первые признаки улучшения обычно заметны уже через 2– 3 дня:
- Листья постепенно раскручиваются.
- Появляется больше бутонов.
- Куст стабилизирует рост и начинает плодоносить.
OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно собирать урожай помидоров для длительного хранения.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.