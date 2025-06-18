Как правильно собирать помидоры, чтобы они долго не портились: один нюанс

Собрать первые помидоры с собственной грядки - это ощущение, которое не имеет аналогов, и вы можете наслаждаться плодами дольше, выполнив одно простое задание.

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Так, эксперты по садоводству предостерегают быть осторожными, собирая плоды с густых зеленых побегов. Неправильный сбор помидоров может поставить под угрозу срок их хранения на кухне. К счастью, соблюдение одного простого правила может предотвратить это, пишет Express.

Большинство помидоров созревают в середине лета, хотя это может быть раньше или позже в зависимости от сорта, погоды и размера плодов.

Маленькие помидоры черри созревают быстрее, чем более крупные плоды. Обязательно проверяйте свои растения каждые несколько дней, советуют эксперты.

Помидоры следует собирать только тогда, когда они полностью окрасятся (красный, оранжевый, желтый или фиолетовый, в зависимости от сорта) и слегка смягчатся при легком сжатии.

Так, экспреты советуют собирать спелые фрукты вместе с плодоножкой, поскольку "это продлит срок свежести ваших продуктов".

Удаление плодоножки оставляет небольшое отверстие, через которое могут проникать бактерии и грибки, что приводит к более быстрому гниению помидора. Оставление плодоножки помогает защитить его.

Многие люди соглашаются, что стебель удерживает влагу внутри помидора. Без него вода может испаряться быстрее, из-за чего помидор быстрее сморщивается и портится.

Если вы не уверены, достаточно ли ваши помидоры спелые, еще одной подсказкой является то, насколько трудно их снять со стебля. Плоды, готовые к употреблению, должны легко отрываться легким поворотом.

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