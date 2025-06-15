Помидоры будут крупнее, сочнее и слаще: что добавить в почву

Для роста помидоров нужна хорошо дренированная, богатая влагой почва, а также много солнечного света и воды для здорового урожая.

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Рекомендуется подкармливать растения жидким удобрением с высоким содержанием калия, чтобы помочь стимулировать плодоношение, особенно если растения растут в контейнерах, но если вы хотите получить более крупный и сочный урожай, вам следует использовать один распространенный кухонный ингредиент, пишет OBOZ.UA.

Эксперты по садоводству говорят, что кофейную гущу можно использовать как удобрение, чтобы помочь помидорам вырасти большими, сочными и сладкими, поскольку она обеспечивает медленное высвобождение азота, фосфора и калия, которые жизненно важны для здорового роста помидоров.

Помидоры хорошо растут в слабокислой почве, а поскольку кофейная гуща имеет естественную кислотность, размещение ее вокруг основания растений помогает создать идеальную среду для роста.

Вы даже можете использовать гущу из кофейных капсул, перерабатывая ее для удобрения своих растений.

Чтобы эффективно использовать кофейную гущу, просто возьмите примерно стакан использованной гущи и посыпьте ею основание вашего растения помидоров.

Кофейную гущу также можно добавлять в компостный контейнер, чтобы позже использовать ее в качестве удобрения, однако убедитесь, что гуща составляет не более 20% компоста, иначе она может сделать его слишком кислым и в конечном итоге навредить вашим растениям.

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