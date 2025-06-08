Как быстро почистить помидоры от кожуры: самые простые способы

Помидоры часто используют в соусах, супах и заготовках, но с трудом снимают кожуру – это отнимает время и силы. Традиционный способ с кипятком работает, но есть варианты без кипячения. Эти методы позволяют снять кожуру быстро, качественно и без потери вкуса.

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Редакция FoodOboz расскажет, как снять кожуру с помидоров максимально легко и эффективно. Можно воспользоваться одним из следующих методов.

Зачем вообще чистить помидоры

Во многих рецептах важна однородная текстура: в соусах, пюре или консервации кожура может создавать нежелательные кусочки и горечь. Также ее жесткость иногда мешает быстрому впитыванию ароматов других ингредиентов.

Как снять кожуру с помощью микроволновки

1. Сделайте надрез в форме крестика на нижней части помидора.

2. Поместите в термостойкий контейнер, подогрейте в микроволновке 30 секунд.

3. После небольшого остывания кожура легко снимается – руками или ножом.

Газовая горелка или конфорка

1. Проколите помидор вилкой, подержите над пламенем, пока кожица не потрескается.

2. Дайте немного остыть – кожура сама отпадет.

В духовке

1. Разогрейте духовой шкаф до 220 °C.

2. Выложите помидоры, держите 3-4 минуты, пока кожица не начнет лопаться.

3. Охладите и очищайте легко и быстро.

Морозилка

1. Сделайте крестообразный надрез, положите томат в морозилку на несколько часов.

2. После заморозки кожура отстает сама. Подходит для соусов, не для салатов.

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