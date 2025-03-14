Как наладить свой сон с помощью Apple Watch: простая инструкция

Качественный сон так же важен для нашего хорошего самочувствия, как сбалансированная диета и физическая активность. Но как можно помочь себе отрегулировать свой ночной отдых? При этом на помощь приходят гаджеты.

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К примеру, встроенный трекер сна есть в часах Apple Watch. Однако не все пользователи о нем знают, ведь его может быть непросто найти. Издание Lifehacker рассказало, как воспользоваться этой функцией и как помочь себе наладить сон, воспользовавшись ею.

Какие Apple Watch поддерживают трекер сна

Эта функция была представлена в выпущенной в 2020 году WatchOS версии 7. Эта операционная система работает на часах серии 3 и более новых. При этом они должны быть подключены к iPhone 6s или более поздней, с операционной системой iOS 14 и более поздней. Другими словами, самыми старыми устройствами, на которых будет работать трекер сна, являются телефон 2015 года, часы 2017 года и версии программного обеспечения 2020 года, установленные на них.

Как найти трекер сна на Apple Watch

Получить доступ к приложению можно четырьмя способами. Три из них обеспечиваются с телефона и один непосредственно с часов.

На Apple Watch

В меню часов найдите значок кровати с зеленовато-синим фоном. Чтобы упростить поиск, отсортируйте иконки в алфавитному порядке. Когда вы откроете программу сна, пролистайте вниз, чтобы проверить (или установить) свой график сна. Это все, что вам нужно, чтобы настроить это приложение. Она будет работать самостоятельно, даже если вы больше никогда не будете ее открывать.

В приложении Health

На вашем iPhone функции сна является частью трекера здоровья Health app. Откройте его и кнопку "Обзор", затем нажмите "Сон". Отсюда можно просмотреть данные о последних ночах сна и установить график сна на будущее.

В нижней части этого экрана можно редактировать график на следующую ночь или устанавливать цикличные графики – на день, неделю и т.д. Ваш телефон подскажет вам, когда ложиться спать. Чтобы установить этот график, выберите "Полный график и параметры" и прокрутите до конца следующего шага.

В программе Watch

Чтобы убедиться, что ваши смарт-часы отслеживает ваш сон, вам нужно настроить параметры сна, связанные с часами в программе Watch. Самый простой способ получить доступ к нему из программы Health (нажмите "Полный график и параметры" на экране сна), а в нижней части экрана есть ссылка "Руководство" в программе Apple Watch. Щелкните на нем, и вы немедленно перейдете к настройкам часов.

Активируйте "отслеживать сон с Apple Watch", чтобы включить отслеживание, и включите "напоминание о зарядке", чтобы часы могли сообщить вам о необходимости подключить их к сети перед сном, если у них к вечеру снизился заряд аккумулятора.

В приложении "Настройки"

В меню "Настройки" можно также настроить фокус сна. Это не требуется для отслеживания, но дает вам доступ к специализированным домашним экранам и настройкам уведомлений, которые будут включаться перед сном.

Как настроить Apple Watch, чтобы отслеживать свой сон

Вы можете воспользоваться всеми функциями, связанными со сном, используя все перечисленные программы. А можете воспользоваться следующим алгоритмом:

установите график сна (приложение "Здоровье" > "Сон" > "Полный график и параметры");

щелкните "Управление сном с помощью Apple Watch" в нижней части экрана это перенаправит вас в приложение для часов.);

включите функцию "отслеживать сон с Apple Watch";

наденьте на ночь Apple Watch – часы должны быть разблокированы, если же у вас установлен пароль, вам нужно включить функцию обнаружения запястья.

Apple Watch использует график сна (или фокус сна, который вы можете включить вручную), чтобы знать, в какое время вы, возможно, будете спать. В этот период времени он будет отслеживать ваши движения и использование телефона, чтобы определить, спите ли вы, и оценить, когда вы находитесь в каждой фазе сна.

Как прочитать результаты программы Apple Watch Sleep

Чтобы увидеть отчет о своем сне на часах, прокрутите вниз с главного экрана часов и вы увидите карту в Smart Stack с данными о том, как вы спали в предыдущую ночь. Щелкните этот пункт, чтобы открыть приложение для сна. Оно отобразит ваши фазы сна, время сна и различные сводные данные о вашем ночном отдыхе за последние 14 дней.

Вы также можете просмотреть эту информацию в любое время, когда вы используете приложение Sleep на часах или раздел сна приложения Health на телефоне. Имейте в виду, если вы проснетесь до конца графика сна, возможно, вам придется подождать, пока запланированное время сна истечет до того, как данные будут доступны.

Глубокий сон на диаграмме отображается фиолетовым цветом, неглубокий сон – синим, а быстрый сон – голубым. А оранжевый цвет покажет, когда вы не спали. Однако учтите, что эти данные не будут абсолютно точными.

Приложение также покажет сердечный ритм ночью, тенденцию сна (например: "Вы спали в среднем 7 часов 22 минуты за последние 7 дней"), а также ежемесячные и ежегодные показатели, которые сравнят, больше или меньше вы спали, чем за аналогичный период в прошлом.

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