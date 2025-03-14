Домашний майонез, который можно в пост: из чего приготовить соус
Если в пост вы не можете отказать в салалатах с майонезом – это вообще не проблема. Соус можно приготовить и без яиц. Для этого следует воспользоваться следующей
Идея приготовления постного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера Наталии с ником mamanata.food в Instagram. Консистенция получается достаточно густой.
Ингредиенты:
- кипяченая вода комнатной температуры – 100 мл.
- крахмал с горкой – 1 ст.л.
- рафинированное масло – 100 мл.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- горчица – 1 ч.л.
- уксус или лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В воду всыпать крахмал.
2. Отлично перемешать.
3. На небольшом огне довести смесь до тягучего состояния.
4. Выключить и охладить.
5. В банку 0,5 л добавить 1 чайную ложку ложку крахмальной массы.
6. Всыпать сахар и соль.
7. Добавить лимонный сок или уксус.
8. Уложить горчицу.
9. Взбить погружным блендером. Блендер нельзя поднимать, пока по бокам не будет виднеться белый майонез. После этого можно сбивать движениями вверх и вниз.
10. Когда вы достигли желаемой консистенции – майонез готов.
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