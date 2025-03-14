Домашний майонез, который можно в пост: из чего приготовить соус

Если в пост вы не можете отказать в салалатах с майонезом – это вообще не проблема. Соус можно приготовить и без яиц. Для этого следует воспользоваться следующей

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Идея приготовления постного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера Наталии с ником mamanata.food в Instagram. Консистенция получается достаточно густой.

Ингредиенты:

кипяченая вода комнатной температуры – 100 мл.

крахмал с горкой – 1 ст.л.

рафинированное масло – 100 мл.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

горчица – 1 ч.л.

уксус или лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В воду всыпать крахмал.

2. Отлично перемешать.

3. На небольшом огне довести смесь до тягучего состояния.

4. Выключить и охладить.

5. В банку 0,5 л добавить 1 чайную ложку ложку крахмальной массы.

6. Всыпать сахар и соль.

7. Добавить лимонный сок или уксус.

8. Уложить горчицу.

9. Взбить погружным блендером. Блендер нельзя поднимать, пока по бокам не будет виднеться белый майонез. После этого можно сбивать движениями вверх и вниз.

10. Когда вы достигли желаемой консистенции – майонез готов.

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