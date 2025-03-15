Какой праздник отмечают 15 марта: все об этом дне

15 марта православные верующие чтят память мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, мученика Никандра. Именины сегодня празднуют Александры, Алексеи, Михаилы и Денисы.

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В мире отмечают День Карпатской Украины, Международный день борьбы с полицейской жестокостью, Международный день гонки спортивных автомобилей, Всемирный день защиты прав потребителей, День правдивой исповеди, Всемирный день речей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 15 марта

Православные праздники

В этот день почитают память святого мученика Агапия и семи его сподвижников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, а также мученика Никандра. Они погибли за веру во Христа во время гонений на христиан в III веке. Их история напоминает об стойкости духа и силе веры.

День Карпатской Украины

15 марта 1939 года была провозглашена независимость Карпатской Украины.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году Закарпатье (тогда известное как Подкарпатская Русь) вошло в состав Чехословакии. В 1938-1939 гг. активизировалось национально-освободительное движение закарпатских украинцев.

15 марта 1939 года, после провозглашения независимости Словакии, Сейм Карпатской Украины провозгласил независимость государства и избрал президентом Августина Волошина. Этот праздник напоминает о стремлении украинцев к свободе и борьбе за независимость.

Международный день борьбы с полицейской жестокостью

Эта дата была начата в 1997 году правозащитными организациями Канады и Швейцарии. День привлекает внимание к случаям превышения служебных полномочий полицией и необходимости соблюдения прав человека. Он является важным напоминанием о том, что правоохранительные органы должны действовать в рамках закона и уважать гражданские свободы.

Международный день гонки спортивных автомобилей

Этот праздник создан для любителей автоспорта и отмечает вклад гонок в развитие автомобильной индустрии, технического прогресса и популяризации спортивного вождения. В этот день проводятся тематические мероприятия, посвященные истории и будущему автоспорту.

Всемирный день защиты прав потребителей

15 марта также отмечается День прав потребителей, введенный в 1983 году по инициативе ООН. Этот день напоминает о необходимости защиты прав покупателей, ответственности производителей и важности справедливых условий торговли. По всему миру проводятся акции и кампании, способствующие повышению осведомленности о правах потребителей.

День исповеди

Этот день призывает людей к честности и открытости. Он напоминает о важности правды в повседневной жизни и ее значении в отношениях между людьми. Принято признавать свои ошибки, откровенно общаться и стремиться к гармонии с собой и окружением.

Всемирный день речей

Праздник посвящен ораторскому искусству и развитию навыков публичного выступления. Он призван поощрять людей делиться своими мыслями, эффективно коммуникировать и совершенствовать мастерство публичной речи. В этот день проходят лекции, тренинги и конференции, направленные на улучшение ораторских навыков.

Исторические события 15 марта

44 до н. е. – заговорщики во время заседания сената убили римского консула Юлия Цезаря.

1493 – два из трех кораблей первой экспедиции Колумба вернулись в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.

1603 – французский исследователь Самуэль де Шамплан отправился в свою первую экспедицию в Канаду.

1820 – Мэн стал 23-м штатом США.

1867 – австрийцы и венгры договорились о превращении Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия.

1892 – Джесси В. Рено запатентовал "бесконечный лифт". В 1896 году он же установил первый рабочий эскалатор в Кони-Айленде (Бруклин, Нью-Йорк).

1906 – зарегистрирована компания "Роллс-Ройс".

1917 – в России сформировано Временное правительство, Николай II отрекся от престола.

1919 – большевики национализировали театры Украины.

1927 – началось строительство Днепрогэса.

1937 – в Чикаго открылся один из первых банков донорской крови.

1938 – в Саудовской Аравии начали первые поиски нефти.

1939 – Состоялось первое заседание украинского сейма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозгласила свою независимость. В тот же день Венгрия начала наступление на Карпатскую Украину.

1962 – американский президент Джон Кеннеди ввел "Билль о правах потребителя".

1990 – Горбачев принял присягу президента СССР, первого и единственного за всю историю страны.

2006 – создан Совет ООН по правам человека.

2011 – беспорядками в Дамаске и Алеппо началась гражданская война в Сирии.

Кто родился 15 марта

1614 – Франциск Сильвий, врач, физиолог, анатом и химик, основатель ятрохимической школы медицины.

1767 – Эндрю Джексон, 7-й президент США (1829–1837).

1813 – Джон Сноу, британский врач, один из первых изучал дозу эфира и хлороформа при операциях, проводил анестезию королеве Виктории, один из основателей эпидемиологии.

1830 – Пауль Гейзе, немецкий писатель, Нобелевский лауреат по литературе.

1854 – Эмиль фон Беринг, немецкий бактериолог, разработчик противостолбнячной сыворотки, первый Нобелевский лауреат в сфере медицины.

1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер и сценарист.

1933 – Рут Бейдер Гинзбург, американская юрист, судья Верховного суда США, автор ряда ключевых прецедентов по делам по дискриминации по статье.

1947 – Леонид Ковальчук, украинский ученый в области хирургии, педагог, общественный деятель.

1979 – Джеймс Бовен, английский писатель и уличный музыкант. Автор бестселлера "Уличный кот по имени Боб".

В этот день умерли:

44 до н. е. – Гай Юлий Цезарь, древнеримский политический, государственный и военный деятель, диктатор Рима.

1891 – Джозеф Базалгетт, британский инженер, создатель дренажной системы Лондона.

1936 – Джон Скотт Голдейн, шотландский физиолог.

1937 – Говард Лавкрафт, американский писатель.

1947 – Жан-Ришар Блок, французский писатель и общественный деятель.

1962 – Артур Комптон, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1927 года.

1998 – Бенджамин Спок, американский врач-педиатр, автор популярных книг по уходу за ребенком.

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