Какой праздник отмечают 15 марта: все об этом дне
15 марта православные верующие чтят память мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, мученика Никандра. Именины сегодня празднуют Александры, Алексеи, Михаилы и Денисы.
В мире отмечают День Карпатской Украины, Международный день борьбы с полицейской жестокостью, Международный день гонки спортивных автомобилей, Всемирный день защиты прав потребителей, День правдивой исповеди, Всемирный день речей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 15 марта
Православные праздники
В этот день почитают память святого мученика Агапия и семи его сподвижников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, а также мученика Никандра. Они погибли за веру во Христа во время гонений на христиан в III веке. Их история напоминает об стойкости духа и силе веры.
День Карпатской Украины
15 марта 1939 года была провозглашена независимость Карпатской Украины.
После распада Австро-Венгрии в 1918 году Закарпатье (тогда известное как Подкарпатская Русь) вошло в состав Чехословакии. В 1938-1939 гг. активизировалось национально-освободительное движение закарпатских украинцев.
15 марта 1939 года, после провозглашения независимости Словакии, Сейм Карпатской Украины провозгласил независимость государства и избрал президентом Августина Волошина. Этот праздник напоминает о стремлении украинцев к свободе и борьбе за независимость.
Международный день борьбы с полицейской жестокостью
Эта дата была начата в 1997 году правозащитными организациями Канады и Швейцарии. День привлекает внимание к случаям превышения служебных полномочий полицией и необходимости соблюдения прав человека. Он является важным напоминанием о том, что правоохранительные органы должны действовать в рамках закона и уважать гражданские свободы.
Международный день гонки спортивных автомобилей
Этот праздник создан для любителей автоспорта и отмечает вклад гонок в развитие автомобильной индустрии, технического прогресса и популяризации спортивного вождения. В этот день проводятся тематические мероприятия, посвященные истории и будущему автоспорту.
Всемирный день защиты прав потребителей
15 марта также отмечается День прав потребителей, введенный в 1983 году по инициативе ООН. Этот день напоминает о необходимости защиты прав покупателей, ответственности производителей и важности справедливых условий торговли. По всему миру проводятся акции и кампании, способствующие повышению осведомленности о правах потребителей.
День исповеди
Этот день призывает людей к честности и открытости. Он напоминает о важности правды в повседневной жизни и ее значении в отношениях между людьми. Принято признавать свои ошибки, откровенно общаться и стремиться к гармонии с собой и окружением.
Всемирный день речей
Праздник посвящен ораторскому искусству и развитию навыков публичного выступления. Он призван поощрять людей делиться своими мыслями, эффективно коммуникировать и совершенствовать мастерство публичной речи. В этот день проходят лекции, тренинги и конференции, направленные на улучшение ораторских навыков.
Исторические события 15 марта
- 44 до н. е. – заговорщики во время заседания сената убили римского консула Юлия Цезаря.
- 1493 – два из трех кораблей первой экспедиции Колумба вернулись в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.
- 1603 – французский исследователь Самуэль де Шамплан отправился в свою первую экспедицию в Канаду.
- 1820 – Мэн стал 23-м штатом США.
- 1867 – австрийцы и венгры договорились о превращении Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия.
- 1892 – Джесси В. Рено запатентовал "бесконечный лифт". В 1896 году он же установил первый рабочий эскалатор в Кони-Айленде (Бруклин, Нью-Йорк).
- 1906 – зарегистрирована компания "Роллс-Ройс".
- 1917 – в России сформировано Временное правительство, Николай II отрекся от престола.
- 1919 – большевики национализировали театры Украины.
- 1927 – началось строительство Днепрогэса.
- 1937 – в Чикаго открылся один из первых банков донорской крови.
- 1938 – в Саудовской Аравии начали первые поиски нефти.
- 1939 – Состоялось первое заседание украинского сейма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозгласила свою независимость. В тот же день Венгрия начала наступление на Карпатскую Украину.
- 1962 – американский президент Джон Кеннеди ввел "Билль о правах потребителя".
- 1990 – Горбачев принял присягу президента СССР, первого и единственного за всю историю страны.
- 2006 – создан Совет ООН по правам человека.
- 2011 – беспорядками в Дамаске и Алеппо началась гражданская война в Сирии.
Кто родился 15 марта
- 1614 – Франциск Сильвий, врач, физиолог, анатом и химик, основатель ятрохимической школы медицины.
- 1767 – Эндрю Джексон, 7-й президент США (1829–1837).
- 1813 – Джон Сноу, британский врач, один из первых изучал дозу эфира и хлороформа при операциях, проводил анестезию королеве Виктории, один из основателей эпидемиологии.
- 1830 – Пауль Гейзе, немецкий писатель, Нобелевский лауреат по литературе.
- 1854 – Эмиль фон Беринг, немецкий бактериолог, разработчик противостолбнячной сыворотки, первый Нобелевский лауреат в сфере медицины.
- 1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер и сценарист.
- 1933 – Рут Бейдер Гинзбург, американская юрист, судья Верховного суда США, автор ряда ключевых прецедентов по делам по дискриминации по статье.
- 1947 – Леонид Ковальчук, украинский ученый в области хирургии, педагог, общественный деятель.
- 1979 – Джеймс Бовен, английский писатель и уличный музыкант. Автор бестселлера "Уличный кот по имени Боб".
В этот день умерли:
- 44 до н. е. – Гай Юлий Цезарь, древнеримский политический, государственный и военный деятель, диктатор Рима.
- 1891 – Джозеф Базалгетт, британский инженер, создатель дренажной системы Лондона.
- 1936 – Джон Скотт Голдейн, шотландский физиолог.
- 1937 – Говард Лавкрафт, американский писатель.
- 1947 – Жан-Ришар Блок, французский писатель и общественный деятель.
- 1962 – Артур Комптон, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1927 года.
- 1998 – Бенджамин Спок, американский врач-педиатр, автор популярных книг по уходу за ребенком.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, будут ли дополнительные выходные на Пасху и Троицу.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.