Хитрая математическая головоломка: есть всего 9 секунд

Арифметика кажется нам простой, ведь ею способны овладеть даже дети в первых классах школы. В том, что это на самом деле не так просто, как кажется, можно убедиться с помощью головоломки.

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На картинке, которую публикует OBOZ.UA, вы видите простые арифметические уравнения, в которых цифры заменены изображениями разных предметов. Попытайтесь вычислить, какую цифру символизирует каждый из этих предметов. Для того, чтобы бросить себе настоящий вызов, постарайтесь справиться с этим за 9 секунд.

Итак, на картинке мы видим четыре уравнения. Сумма трех футбольных мячей составляет 18. Три часа в сумме дают 9. А ответ на пример с тремя баскетбольными мячами – 12. Вычислить нужно ответ на последнее уравнение с тремя неизвестными.

Такие задачи помогают развить навык быстрого решения математических задач, улучшить концентрацию внимания и дает мозгу эффективную нагрузку. Итак, попытайтесь проверить свои логические и аналитические навыки на практике. Эксперты утверждают, что регулярное решение таких головоломок помогает улучшить когнитивные способности и укрепляет память.

Итак, поставьте таймер на 9 секунд и попытайтесь успеть найти решение четвертого уравнения. Если не успели, не переживайте – дайте себе столько времени, сколько нужно, чтобы справиться своими силами. Когда будете готовы дать ответ, переходите к проверке ниже.

Итак, три футбольных мяча в сумме дают 18. Чтобы найти "цену" одного мяча, нужно сумму разделить на 3. Результатом будет 6. Кстати, обратите внимание: на каждом таком мяче есть ровно 6 черных пятен

Так же находим "стоимость" одних часов – делим 9 на 3 и получаем 3. Кстати, каждые часы показывают три часа. Да, это тоже подсказка.

Решить третий пример с баскетбольными мячами кажется не так-то просто. Однако давайте пойдем по пути подсказок и обратим внимание на полосы на этих мячах. Их ровно 4. Подставляем это значение в уравнение и получаем 4 х 4 – 4 = 12. Все сходится. Баскетбольный мяч "стоит" 4.

Все, что нам осталось, это подставить полученные значения в финальное уравнение. Но, подождите, изображения здесь несколько отличаются. Очевидно, руководствоваться нужно логикой, как в предыдущих примерах. Итак, часы показывают второй час – первая нужная нам цифра – это 2. Дальше идет футбольный мяч, но уже с тремя черными пятнами. А значит, он на этот раз символизирует цифру 3. И наконец на баскетбольном мяче мы видим две полосы, а значит нам снова нужна цифра 2.

Подставляем все в уравнение, значение которого нам пока не известно. 2 х 3 – 2 в результате дает 3. И это верный ответ на эту головоломку.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку с числами, в которой нужно было быстро найти число, отличающееся от остальных.

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