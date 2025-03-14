Дело в масле: рассказываем, как приготовить хрустящий и вкусный жареный картофель, который не будет прилипать

Жареный картофель – любимое блюдо многих людей. Но, очень часто картофель приливает к сковороде, горит и получается сырным внутри. Чтобы этого избежать, нужно знать некоторые кулинарные хитрости.

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Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного и удачного жареного картофеля, который будет очень вкусным и хрустящим.

Ингредиенты:

8 средних картофелин

3 больших луковицы

1 сладкий перец

1 большой томат

3 зубочка чеснока

пучок петрушки, соль, черный и душистый перец

подбрюшина граммов 300 (но можно прямо на масле)

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко мясо и пожарьте хорошо, прям как шкварки. После отложите подбрюшину отдельно, а на этом жире будете жарить картофель.

2. Картофель порежьте слайсами, помойте и выложите в сковороду с жиром и готовьте на среднем огне с одной стороны и только после перемешайте.

3. Когда таким образом поджарится уже более половины картофеля, сразу после добавьте очень тоненько нарезанный соломкой лук, посолите, поперчите, накройте крышкой и убавьте огонь.

Подавайте блюдо с овощным салатом, солеными огурцами, квашеной капустой!

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