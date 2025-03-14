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Дело в масле: рассказываем, как приготовить хрустящий и вкусный жареный картофель, который не будет прилипать

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Дело в масле: рассказываем, как приготовить хрустящий и вкусный жареный картофель, который не будет прилипать

Жареный картофель – любимое блюдо многих людей. Но, очень часто картофель приливает к сковороде, горит и получается сырным внутри. Чтобы этого избежать, нужно знать некоторые кулинарные хитрости. 

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Очень вкусный жареный картофель

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного и удачного жареного картофеля, который будет очень вкусным и хрустящим.

Как правильно приготовить жареный картофель

Ингредиенты: 

  • 8 средних картофелин
  • 3 больших луковицы
  • 1 сладкий перец
  • 1 большой томат
  • 3 зубочка чеснока
  • пучок петрушки, соль, черный и душистый перец 
  • подбрюшина граммов 300 (но можно прямо на масле)

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко мясо и пожарьте хорошо, прям как шкварки. После отложите подбрюшину отдельно, а на этом жире будете жарить картофель. 

Мясо для приготовления

2. Картофель порежьте слайсами, помойте и выложите в сковороду с жиром и готовьте на среднем огне с одной стороны и только после перемешайте.

Картофель для блюда

3. Когда таким образом поджарится уже более половины картофеля, сразу после добавьте очень тоненько нарезанный соломкой лук, посолите, поперчите, накройте крышкой и убавьте огонь. 

Приготовление блюда

Подавайте блюдо с овощным салатом, солеными огурцами, квашеной капустой!

Готовый картофель

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