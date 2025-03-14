Дело в масле: рассказываем, как приготовить хрустящий и вкусный жареный картофель, который не будет прилипать
Жареный картофель – любимое блюдо многих людей. Но, очень часто картофель приливает к сковороде, горит и получается сырным внутри. Чтобы этого избежать, нужно знать некоторые кулинарные хитрости.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного и удачного жареного картофеля, который будет очень вкусным и хрустящим.
Ингредиенты:
- 8 средних картофелин
- 3 больших луковицы
- 1 сладкий перец
- 1 большой томат
- 3 зубочка чеснока
- пучок петрушки, соль, черный и душистый перец
- подбрюшина граммов 300 (но можно прямо на масле)
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко мясо и пожарьте хорошо, прям как шкварки. После отложите подбрюшину отдельно, а на этом жире будете жарить картофель.
2. Картофель порежьте слайсами, помойте и выложите в сковороду с жиром и готовьте на среднем огне с одной стороны и только после перемешайте.
3. Когда таким образом поджарится уже более половины картофеля, сразу после добавьте очень тоненько нарезанный соломкой лук, посолите, поперчите, накройте крышкой и убавьте огонь.
Подавайте блюдо с овощным салатом, солеными огурцами, квашеной капустой!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: