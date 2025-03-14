Интерес туристов неожиданно возрос: на что посмотреть в Пакистане

Долгое время репутация Пакистана среди туристов была, мягко говоря, неоднозначной. Повсеместная коррупция, массовые нарушения прав человека, политическая нестабильность не способствовали высокому интересу к этой стране в Южной Азии.

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Однако в последнее время ситуация стала меняться. Европейские туристы заинтересовались северными регионами Пакистана. Эта его часть попала в список главных направлений 2025 года от BBC, CNN и Financial Times. Эксперты настаивают, что здешние горные пейзажи, разнообразная культура и интересный местный колорит обеспечат действительно уникальный опыт отдыха. Кроме того, два крупных города – Исламабад и Лахор – предлагают неплохую туристическую инфраструктуру.

Северный регион Пакистана может похвастаться одним из самых зрелищных ландшафтов в мире. Здесь вы можете полюбоваться величественными горами, включая Гималаи, горы Каракорум и Гиндукусские хребты. Именно здесь расположены некоторые самые высокие вершины мира и самые длинные ледники, находящиеся вне полярных регионов планеты, включая ледник Батура.

Обязательно посетите кристальные озера, такие как Саиф уль Малюк и Аттабад. Спуститесь в пышные долины Сват и Нилум, чтобы прогуляться там пешком и устроить пикник. Если вы предпочитаете более активные развлечения, вы также можете посвятить время альпинизму, рафтингу и параглайдингу.

Исламабад, который советуют посетить эксперты по туризму – столица Пакистана. Город, где сейчас живет более 1,1 млн человек, существует только с 1960-х годов. Исламабад был спроектирован греческим архитектором Константиносом Апостолом Доксиадисом. Тот разделил его территорию на восемь зон с определенными территориями для жилых, образовательных, промышленных и дипломатических целей.

Исламабад также известен своими парками и лесами, такими как Маргалла-Хиллз и Шакарпианский национальный парк. В городе есть несколько достопримечательностей, например мечеть Фейсала, пятая по размеру в мире. Исламабад называют одним из самых безопасных городов Пакистана. Здесь установлено более 2000 активных камер наблюдения, поэтому отдыхать тут можно довольно спокойно.

Вторым по значению городом в Пакистане является Лахор. Он крупнейший в провинции Пенджаб и здесь проживает более 14 миллионов человек. Лахор является одним из основных промышленных, образовательных и экономических центров Пакистана.

В отличие от Исламабада, Лахор существует с давних времен и был заселен еще около двух тысячелетий назад. Это значит, что теперь он может похвастаться некоторыми невероятными древними местами, включая знаменитые индуистские храмы Кришны и Вальмики Мандир. Форт и соседние сады Шалимары являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1981 года.

Чего следует избегать в Пакистане

Хотя в Пакистане есть несколько невероятных достопримечательностей, которые следует увидеть, полностью безопасной страну все еще не назовешь. Так туристам не рекомендуют приближаться к границе между Пакистаном и Афганистаном менее чем на 15 километров. Также не стоит посещать беспокойные провинции Баджаур, Дера Исмаил Хан и Пешавар, включая город Пешавар.

Белуджистан можно посещать очень избирательно. Относительно безопасным является его южное побережье и 10-мильная зона от военной линии, которая находится под контролем сил Пакистана и Индии. Кроме того, следует воздержаться от любых поездок, за исключением действительно необходимых, во всех районах провинции Синд к северу от города Навабшас и в сам города.

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