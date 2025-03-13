Дешево, но уютно: куда поехать отдохнуть в Европе

Бум туризма в Европе неизбежно привел к росту цен на отдых, особенно когда речь идет о наиболее популярных направлениях. Однако в Старом Свете все еще осталось немало мест, где отдых остается доступным и предлагает много впечатлений.

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Издание Travel off Path рассказало о семи городах, где можно почувствовать уют старой Европы. При этом отпуск здесь не ударит по вашему кошельку.

Бергамо, Италия

Небольшой город, расположен всего в часе езды от перегруженного Милана. Бергамо – это как раз то, как мы представляем Италию десятилетия назад, до наплыва туристов. Жизнь здесь вращается вокруг неподвластного времени, окруженного стенами Старого города, расположенного на холме с видом на бесконечные виноградники. Мощеные улицы Бергамо окружены зданиями пастельных цветов. Бесчисленные семейные траттории предлагают вкусные итальянские блюда. А средневековые башни радуют глаз и дают тень.

Исследуя Бергамо, не забудьте зайти в прекрасную базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы полюбоваться интерьером со зрелищными фресками, прогуляться по венецианским городским стенам и заглянуть в La Marianna – кафе, знаменитое тем, что именно здесь изобрели мороженое со страчателлой.

Сигишоара, Румыния

Румыния до сих пор считается необычным туристическим направлением в Европе. Те, кто решается исследовать ее, сначала отправляются в Бухарест. Однако действительно узнать страну можно в ее исторической провинции Трансильвания, усеянной волшебными городами, которые практически не изменились с момента постройки в Средневековье: один из них — Сигишоара.

Город напоминает картинку из детской книги-страшилки. Он представляет собой лабиринт узких переулков, окруженных причудливыми деревянными домами. Конечно, не обошлось здесь без готической башни с часами, словно сошедшими со страниц романа Брема Стокера. Кстати, по преданию прототип графа Дракулы Влад Цепеш родился именно в Сигишоаре. И если вы не боитесь вампиров, то даже можете посетить место его рождения по улице Тин, дом 1.

Загреб, Хорватия

Хорватия славится бирюзовыми водами Адриатического побережья и такими курортными приморскими городами, как Сплит и Дубровник. Однако интересные места здесь можно найти и не на берегу моря. Именно таков столичный Загреб. Вместо галечных пляжей и охристых крыш он предлагает широкие бульвары, проложенные вдоль построек австро-венгерской эпохи, а также монументальный готический собор с двумя шпилями и церкви, украшенные глазированной плиткой.

Город предлагает своим гостям уникальный культурный опыт. Вам будет что выбрать между такими необычными музеями, как Музей разорванных отношений и Музей похмелья, а также насыщенной ночной жизнью. А прогуливаясь по улице Ткалчича, расположенной недалеко от величественной площади Бана Елачича, вы найдете множество недорогих закусочных, предлагающих блюда как хорватской, так и итальянской, греческой и турецкой кухни.

Чески-Крумлов, Чехия

Миниатюрная, но не менее красивая версия Праги, Чески-Крумлов – сказочный город в исторической провинции Богемия, построенный над живописной рекой Влтавой. Он может похвастаться большим количеством аутентичных готических, ренессансных и барочных построек XIX века.

Крепость на вершине холма, построенная в 1253 году, предлагает увлекательные виды на извилистые пешеходные улочки и красные черепичные крыши внизу. Фанатов архитектуры призывают не пропустить также многоарочный Плащевой мост, перекинутый через крепостной ров, а еще богато украшенную церковь Святого Вита.

Вроцлав, Польша

Расположенный в Западной Польше, в сотне километров от значительно более популярного дуэта Варшава-Краков, Вроцлав — это оживленный город, третий по величине в стране. Он объединяет в себе современные высотные районы и традиционные фасады эпохи Возрождения. Среди суеты и шума 670-тысячной городской агломерации находится живописный, как с открытки Старый город с его широкими площадями и рядами узких разноцветных построек.

Старая ратуша — готический шедевр, расположенный прямо в центре зоны культурного наследия, может похвастаться астрономическими часами, не хуже похожих в Праге. А поднявшись на собор Святой Марии Магдалины XIII века, вы сможете свободно пройти по каменному мосту, соединяющему обе башни. Обязательно заплатите мелкими монетами "пошлину" маленькой скульптуре ведьмы, разместившейся здесь на парапете. С этого места открывается потрясающий усеянный шпилями городской пейзаж.

Монемвасия, Греция

В 300 километрах от оживленных Афин находится сонный прибрежный городок Монемвасия. Он стоит на острове, соединенном с материком природной дамбой. Несмотря на свою невероятную красоту, этот город почти неизвестен туристам. При этом он предлагает потрясающие виды Эгейского моря и средневековые городские стены.

Прогуливаясь преимущественно по пешеходному центру, где улицы вымощены булыжником, а дома построены из камня, вам будет казаться, что все здесь вращается вокруг старого оливкового дерева. Другими словами, у вас появится чувство музея под открытым небом.

Пловдив, Болгария

Старейший непрерывно населенный город Европы, Пловдив, имеет богатое прошлое, включающее периоды древнегреческого, римского, османского и ныне болгарского владычества. И его исторический центр прекрасно представляет этот невероятный плавильный котел культур. В самом сердце города находится район Старый Град, являющийся смесью греко-римских руин и архитектуры болгарского возрождения с типичными выступающими крытыми балконами и красочным городским пейзажем.

Самым посещаемым памятником является 2000-летний Древний театр на вершине одного из семи холмов, на которых раскинулся город. Хотя частично открытый Римский стадион под главной магистралью и мечеть Джумая в турецком стиле не менее интересны.

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