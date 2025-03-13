Джинсы в необычном цвете ворвались в тренды: стильный образ от Дакоты Джонсон

Как правило, джинсы ассоциируются у нас со всеми оттенками синего цвета. Реже – черного или белого. Однако этой весной мода диктует нам более необычные цвета.

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За этим трендом уже проследовала актриса Дакота Джонсон. Ее заметили на съемках следующего фильма в Нью-Йорке, одетой в джинсы каштанового цвета. Этот оттенок, а еще широкий крой брючин и грубые ботинки отсылали к эстетике семидесятых годов.

Образ, созданный костюмерами ленты, дополняло уютное шерстяное пальто серого цвета. Несмотря на то, что этот ансамбль является костюмом, модные критики уже назвали его хорошим выбором для прохладного весеннего дня.

Особой похвалы заслужил теплый уютный оттенок джинсов Джонсон. Такой каштановый цвет предлагает даже больше универсальности, чем классический синий. И при этом выглядит более необычно и ярко. Подобные штаны будут хорошим выбором для тех, кто хочет выделяться из толпы этой весной. При этом выбирайте именно широкие модели. В таком цвете они будут более комплиментарны любой фигуре, чем прямые или суженные.

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