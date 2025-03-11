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Выглядит еще лучше: Кейт Миддлтон вернулась к забытому тренду с 2007 года

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
1,1 т.
Выглядит еще лучше: Кейт Миддлтон вернулась к забытому тренду с 2007 года

Мода циклична, поэтому забытые тренды могут снова стать актуальными спустя годы. Кейт Миддлтон доказала это, вернув в моду укороченный пиджак, который она в последний раз одевала еще в 2007 году. Впервые этот жакет она продемонстрировала еще до помолвки с принцем Уильямом, а теперь, спустя 18 лет, он снова стал частью ее гардероба во время официального визита в Уэльс.

Видео дня

Это еще раз подтверждает, что стильные вещи не имеют срока годности. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Выглядит еще лучше: Кейт Миддлтон вернулась к забытому тренду с 2007 года

Если в 2007 году Кейт носила его в более непринужденном стиле, то в 2025 году соединила с длинной юбкой меди и высокими сапогами, создавая изысканный, но современный образ. 

Пиджаки такого стиля можно сочетать с классическими брюками, джинсами или юбками длины миди. Структурированный крой придает изысканности, а его универсальность позволяет создавать как официальные образы, так и варианты в стиле casual. Главное – правильный выбор аксессуаров и комбинаций.

Выглядит еще лучше: Кейт Миддлтон вернулась к забытому тренду с 2007 года
Выглядит еще лучше: Кейт Миддлтон вернулась к забытому тренду с 2007 года
Выглядит еще лучше: Кейт Миддлтон вернулась к забытому тренду с 2007 года

Кейт Миддлтон еще раз доказала, что настоящий стиль выходит за пределы быстротечных трендов. Ее умение удачно адаптировать классические вещи под современные тенденции является примером для многих.

Так что если у вас есть качественный жакет или пиджак в шкафу, не спешите с ним прощаться – возможно, через несколько лет он снова станет настоящей модной жемчужиной вашего гардероба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кейт Миддлтон впервые за два года отметила День Содружества в любимых украшениях принцессы Дианы.

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