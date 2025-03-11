Выглядит еще лучше: Кейт Миддлтон вернулась к забытому тренду с 2007 года

Мода циклична, поэтому забытые тренды могут снова стать актуальными спустя годы. Кейт Миддлтон доказала это, вернув в моду укороченный пиджак, который она в последний раз одевала еще в 2007 году. Впервые этот жакет она продемонстрировала еще до помолвки с принцем Уильямом, а теперь, спустя 18 лет, он снова стал частью ее гардероба во время официального визита в Уэльс.

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Это еще раз подтверждает, что стильные вещи не имеют срока годности. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Если в 2007 году Кейт носила его в более непринужденном стиле, то в 2025 году соединила с длинной юбкой меди и высокими сапогами, создавая изысканный, но современный образ.

Пиджаки такого стиля можно сочетать с классическими брюками, джинсами или юбками длины миди. Структурированный крой придает изысканности, а его универсальность позволяет создавать как официальные образы, так и варианты в стиле casual. Главное – правильный выбор аксессуаров и комбинаций.

Кейт Миддлтон еще раз доказала, что настоящий стиль выходит за пределы быстротечных трендов. Ее умение удачно адаптировать классические вещи под современные тенденции является примером для многих.

Так что если у вас есть качественный жакет или пиджак в шкафу, не спешите с ним прощаться – возможно, через несколько лет он снова станет настоящей модной жемчужиной вашего гардероба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кейт Миддлтон впервые за два года отметила День Содружества в любимых украшениях принцессы Дианы.

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