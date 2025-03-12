Что такое путешествия singlemoon: почему этот тренд стал очень популярен среди женщин

Если вы когда-нибудь пробовали организовать путешествие с друзьями, то точно знаете, насколько сложной может быть эта задача. У кого-то в последний момент срываются планы, кого-то не устраивает маршрут, кто-то не вписывается в бюджет.

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Для тех туристов, кто не хочет сталкиваться с трудностями коллективного планирования, придумали singlemoon. Издание TimeOut рассказало, что это за тренд, в чем заключается его концепция и почему его особенно сильно полюбили женщины.

Название явления связано с английским словом honeymoon – медовый месяц, романтическое путешествие молодоженов после свадьбы. Вот только частица honey (мед) в нем заменена на single (одиночка). Смысл термина заключается в том, что человек, стремящийся отправиться в приятное путешествие, не ждет появления партнера, а устраивает себе отдых наедине.

Ранее таким путешествиям были склонны молодые люди, не привязанные к работе или учебе, которые выбирали самые дешевые рейсы и ночевали в хостелах, а одним из главных направлений для них была Юго-Восточная Азия. Сейчас в singlemoon чаще отправляются люди среднего возраста и старше. В отчете платформы туристической индустрии Skift's State of Travel за 2024 год говорится, что 27% путешественников в возрасте 55–65 лет путешествуют в одиночестве, тогда как среди зумеров таких туристов только 4%, а среди миллениалов – 16%.

Согласно данным этого же отчета, в 2023 году количество поисковых запросов "путешествия в одиночестве" удвоилось по сравнению с показателями 2018 года. И на 2025 год прогнозируют еще больший рост тренда.

Туристические компании тоже заметили этот тренд и начали предлагать услуги по организации поездок одиноким путешественникам. Для них бронируют отели любого уровня сервиса, а география туров простирается от Японии до Мальдив. Рекламируют такие поездки, как путешествие к более глубокому познанию себя и заботе о себе. Раньше познавать мир самостоятельно отправлялись лишь одиночные храбрецы, а теперь это настоящая мода.

Особенно singlemoon пришелся по душе женщинам. Первая половина жизни для них часто состоит из заботы о других – о семье и детях. А потом они начинают понимать, как важно посвящать время себе, откладывают все дела и едут путешествовать.

Одна из опрошенных соло-путешественниц рассказала изданию, что начала летать в путешествия сама, когда страдала послеродовой депрессией. И это помогло ей исцелиться. Другая призналась, что ей пришлось пересилить давление семьи, которая обвиняла ее в эгоизме, ведь женщина оставила дома двоих детей в возрасте 3 лет и 11 месяцев. В то же время она получила большую уверенность в себе, в своей семейной жизни и за ее пределами. Муж этой героини признался, что тоже заметил в ней положительные изменения и стал поддерживать ее новое увлечение.

Специалисты туристической сферы рассказывают, что singlemoon позволяет женщинам лучше отдохнуть от рутины, чем один-два сеанса йоги в день или вечерний поход в кино или концерт. На это время они ставят свои потребности выше потребностей других, и это помогает им чувствовать себя счастливее.

Туристическая организация Road Scholar в отчете за 2024 год поделилась, что до 85% участников организованных ею соло-туров приобрели женщины. И не менее 60% из них были замужем, однако предпочитали путешествовать без мужей. Они воспринимают это не как форму изоляции, а как акт расширения своих прав и возможностей, проявление любви к себе. К тому же, в путешествии они успевают понять, как сильно соскучились по своим партнерам и как сильно их любят.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших пеших маршрутах Барселоны, куда можно отправиться в том числе на соло-прогулку.

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