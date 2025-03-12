Квас из свеклы: идеально дополнит вкус классического борща и других любимых блюд

Квас из свеклы – напиток, который готовили наши предки. Он не только очень питателен и полезен, но и прекрасно дополняет вкус разнообразных блюд. Особенно удачно сочетается с борщом.

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Идея приготовления вкусного свекловичного кваса опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana kulikovska в Instagram. Напиток ферментируется естественным путём.

Способ приготовления свекловичного кваса:

1. Лучше всего для рецепта подходит именно темная свекла, среднего размера.

2. Овощ почистить и порезать.

3. Выложить в чистую и сухую банку.

4. Добавить 200 г сахара.

5. Залить дистиллированной водой, оставляя банку не до конца наполненной.

6. Накрыть марлей и поставить в темное теплое место.

7. Когда появятся первые пузырьки – квас готов.

8. Процедить и хранить в холодильнике.

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