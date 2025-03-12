Зачем ставить миску с водой на пассажирское сиденье: необычный лайфхак для автомобилистов

Рост цен на топливо в Украине вынуждает водителей все чаще искать пути уменьшения расходов и экономии.

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Интересное решение было предложено экспертами сайта по продажам авто в Великобритании. Они рекомендуют поставить на заднее пассажирское сиденье миску с водой, пишет Express.

"Содержание открытой миски с водой на вашем пассажирском сидении является отличным предохранительным средством для ненужного ускорения и торможения", – объяснили они.

По их словам, это простое и замечательное напоминание о том, что ездить следует осторожно.

"Если вы слишком сильно нажмете на педаль газа, вы увидите, как вода вытечет по бокам. Так же, если вы поедете слишком быстро и резко притормозите, вы заметите воду на сиденье. Лучше всего использовать для этого небольшие миски с минимальным количеством воды", – говорят эксперты.

Кроме того, они дали и другие советы по экономии топлива. Например, берегая автомобиль в тепле в гараже, вы будете поддерживать лучшую температуру для экономии топлива. Это снизит потребление топлива, ведь предполагает меньшее использование кондиционеров для обогрева или охлаждения автомобиля.

Лишний вес в вашем автомобиле может стать настоящим сжигателем топлива. Рекомендуется ежедневно опорожнять автомобиль, особенно если в нем есть особо тяжелые вещи.

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