Зачем держать в авто чайные пакетики: лайфхак для автомобилистов

Автомобилистов призвали положить чайные пакетики в свой автомобиль, поскольку обычный кухонный продукт играет решающую роль в решении серьезных проблем во время вождения.

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Эти предметы помогут впитать влагу, уменьшая конденсат на окнах автомобиля и лобовом стекле. Бен Питчер, специалист по автомобильному транспорту в DPF Experts, ранее показал этот простой лайфхак, призывая автомобилистов принимать меры предосторожности, находясь за рулем, пишет Express.

"Пакетики чая, особенно черного и зеленого, являются естественными поглотителями влаги. Поместите их в машину, чтобы уменьшить образование конденсата, особенно в холодные месяцы. Хотя они не так мощны, как профессиональные осушители, они являются дешевым, экологически чистым решением для борьбы с незначительной влажностью", – отметил он.

По его словам, чайные пакетики – не единственное решение, пакеты силикагеля также являются хорошей альтернативой.

"Пакеты силикагеля, обычно содержащиеся в упаковках, прекрасно впитывают влагу. Собрав несколько и разместив их в автомобиле, можно контролировать образование конденсата. Хотя они не удаляют запотевшее окно мгновенно, они могут помочь уменьшить влажность и дольше сохранить прозрачность стекла", – сказал Питчер.

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