Чем подпитать гортензии в марте, чтобы они обильно зацвели: бюджетное удобрение

Гортензии известны своими крупными разноцветными соцветиями, делающими сады потрясающими весной. Теперь, когда погода становится теплее, растения начнут выходить из своего покоя, поэтому сейчас идеальное время для их удобрения.

Видео дня

Подкормка гортензий в марте помогает обеспечить им питательные вещества для поддержания раннего роста, а также сохранять энергию, чтобы они обильно зацвели поздней весной. Однако вам не нужно тратить много денег на удобрения. Садоводы советуют использовать для этого кофейную гущу, пишет OBOZ.UA.

Использование кофейной гущи для гортензии растений дает несколько преимуществ, которые могут повысить их рост и жизнеспособность.

Кофейная гуща богата важными питательными веществами, такими как азот, который имеет решающее значение для здоровых листьев. Кроме того, она помогает улучшить структуру почвы и дренаж, способствуя здоровью корней.

Кофейная гуща является хорошим источником азота, являющегося одним из основных питательных веществ, необходимых растениям, и поможет способствовать крепкому здоровому росту.

Гортензии любят кофейную гущу, поскольку она слегка кислая и влияет на рН почвы, чтобы сделать его идеальной средой для ваших цветов. Слегка кислая почва также является естественным способом изменить цвет гортензий, поскольку это заставит их стать ярко-синими или фиолетовыми.

Еще одно большое преимущество кофейной гущи состоит в том, что она, как известно, отпугивает улиток и муравьев, поэтому может помочь уменьшить количество вредителей, пытающихся съесть вашу гортензию.

Как использовать кофейную гущу для гортензий

Для начала просто начните со сбора использованной кофейной гущи. Если вы любите кофе, это должно быть легко сделать, но если нет, попробуйте спросить об остатках в местных кафе.

Выложите кофейную гущу на противень и дайте ей высохнуть по крайней мере сутки. Это помогает предотвратить появление плесени на ней и гарантирует, что она достаточно остынет, чтобы добавить к вашим гортензиям.

Когда время истечет, равномерно посыпьте высохшую кофейную гущу вокруг растения гортензии или смешайте ее в компостную кучу, чтобы использовать в саду.

Просто добавьте одну чашку кофейной гущи к растению гортензии раз в месяц, чтобы ваши гортензии процветали. Очень важно не переборщить, так как это природное удобрение может значительно повлиять на кислотность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как заставить садовые гортензии обильно цвести.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.