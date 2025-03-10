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Очень вкусные трубочки из лаваша, с сосисками и сыром: рецепт блюда для перекуса
Лаваш – очень простой, но при этом универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также десертов и даже салатов, шаурмы, запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и сыром.
Ингредиенты:
- сосиски
- сыр
- лаваш
- яйца
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте лаваша, выложите сосиски, твердый сыр, сверните.
2. Обмокните каждую трубочку в яичную смесь, обжарьте.
Вкусно будет в горячем и холодном виде!
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