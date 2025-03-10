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Очень вкусные трубочки из лаваша, с сосисками и сыром: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
525
Рецепт блюда

Лаваш – очень простой, но при этом универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также десертов и даже салатов, шаурмы, запеканок.

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Вкусные трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • сосиски
  • сыр
  • лаваш
  • яйца
  • специи

Способ приготовления:

1. Порежьте лаваша, выложите сосиски, твердый сыр, сверните.

Приготовление блюда

2. Обмокните каждую трубочку в яичную смесь, обжарьте.

Сколько готовить трубочки

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

Готовое блюдо

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