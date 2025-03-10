Очень вкусные трубочки из лаваша, с сосисками и сыром: рецепт блюда для перекуса

Лаваш – очень простой, но при этом универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также десертов и даже салатов, шаурмы, запеканок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и сыром.

Ингредиенты:

сосиски

сыр

лаваш

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте лаваша, выложите сосиски, твердый сыр, сверните.

2. Обмокните каждую трубочку в яичную смесь, обжарьте.

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

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