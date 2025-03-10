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Очень быстрые и вкусные жареные пирожки с яйцами, зеленым луком и рисом: готовятся 10 минут
Жареные пирожки – очень вкусное домашнее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для начинки лучше всего использовать зеленый лук, яйца, твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с луком, яйцами и рисом.
Ингредиенты:
Тесто:
- творог 360 г
- 4 яйца
- 450 г. муки
- 1 ст.ложка масла
- соль
Начинка:
- вареный рис
- яйца вареные
- зеленый лук
- тертый твердый сыр
- специи
Способ приготовления:
1. Начинка: натрите сыр, яйца и лук порежьте, добавьте рис, специи и перемешайте.
2. Тесто: смешайте все ингредиенты для теста.
3. Сформируйте пирожки, во внутрь положите начинку.
4. Обжарьте пирожки в горячем масле.
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