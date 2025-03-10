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Очень быстрые и вкусные жареные пирожки с яйцами, зеленым луком и рисом: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Очень быстрые и вкусные жареные пирожки с яйцами, зеленым луком и рисом: готовятся 10 минут

Жареные пирожки – очень вкусное домашнее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для начинки лучше всего использовать зеленый лук, яйца, твердый сыр.

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Жареные пирожки с луком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с луком, яйцами и рисом. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты: 

Тесто:

  • творог 360 г
  • 4 яйца
  • 450 г. муки
  • 1 ст.ложка масла
  • соль

Начинка:

  • вареный рис
  • яйца вареные 
  • зеленый лук 
  • тертый твердый сыр
  • специи

Способ приготовления:

1. Начинка: натрите сыр, яйца и лук порежьте, добавьте рис, специи и перемешайте.

Начинка для пирожков

2. Тесто: смешайте все ингредиенты для теста. 

Тесто для блюда

3. Сформируйте пирожки, во внутрь положите начинку. 

Как правильно готовить пирожки

4. Обжарьте пирожки в горячем масле.

Готовые пирожки

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