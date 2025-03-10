Очень быстрые и вкусные жареные пирожки с яйцами, зеленым луком и рисом: готовятся 10 минут

Жареные пирожки – очень вкусное домашнее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для начинки лучше всего использовать зеленый лук, яйца, твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с луком, яйцами и рисом.

Ингредиенты:

Тесто:

творог 360 г

4 яйца

450 г. муки

1 ст.ложка масла

соль

Начинка:

вареный рис

яйца вареные

зеленый лук

тертый твердый сыр

специи

Способ приготовления:

1. Начинка: натрите сыр, яйца и лук порежьте, добавьте рис, специи и перемешайте.

2. Тесто: смешайте все ингредиенты для теста.

3. Сформируйте пирожки, во внутрь положите начинку.

4. Обжарьте пирожки в горячем масле.

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