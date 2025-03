Лучшие фильмы об аферах: подборка на вечер

Фильмы об аферах всегда увлекают и держат в напряжении до последней минуты. Они заставляют зрителей сомневаться во всех персонажах, играя на эмоциях и непредсказуемых поворотах сюжета. Если вы любите истории о хитроумных планах, обманах и неожиданных решениях, этот список точно для вас.

Видео дня

OBOZ.UA собрал лучшие ленты, которые точно сделают ваш вечер незабываемым. Подготовьтесь к интригам, загадкам и увлекательным моментам, которые эти фильмы подарят. Вот топ фильмов, которые стоит посмотреть для любителей жанра аферы.

Большой куш (Snatch, 2000)

Британо-американская черная комедия режиссера Гая Ричи, получившая признание благодаря своей увлекательной и неожиданной истории. Фильм рассказывает о банде грабителей, которая похищает бриллиант весом 86 карат во время ограбления еврейской конторы в Антверпене. Главный герой Фрэнки "Четыре пальца" пытается продать мелкие бриллианты в Лондоне, где события переплетаются с другими криминальными интерпретациями, включая нелегальные боксерские бои. Турок и Томми, владельцы зала игровых автоматов, пытаются сделать бизнес со своим бойцом Мики, являющимся важной частью большой аферы.

Фильм наполнен абсурдными ситуациями, черным юмором и непредсказуемыми поворотами, что делает его подлинным культовым хитом.

Афера века (El robo del siglo, 2020)

Аргентинский комедийный триллер режиссера Ариэля Винограда, основанный на реальных событиях. Фильм рассказывает историю одного из самых невероятных ограблений в Аргентине, произошедшего 13 января 2006 года в филиале Banco Río в Акассусо, где банда из шести грабителей, вооруженных игрушечным оружием, захватила 23 заложника. Они смогли обокрасть банк на 15 миллионов долларов, забрав деньги из 147 сейфов. Сюжет объединяет элементы комедии и триллера, раскрывая тонкую и замысловатую организацию ограбления. В фильме снялись известные аргентинские актеры, среди которых Диего Перетти и Гильермо Франселла.

"Афера века" — это рассказ о самом удачном и забавном ограблении в истории страны.

Поймай меня, если сможешь (Catch Me if You Can, 2002)

Американская детективная драма режиссера Стивена Спилберга, основанная на реальных событиях из жизни Фрэнка Эбигнейла. Фильм рассказывает о юном мошеннике, который в 16 лет начал свою карьеру преступника, подделывая чеки и манипулируя людьми, чтобы наживаться на больших суммах. В течение фильма Фрэнк, сыгранный Леонардо ди Каприо, сменяет маски: он становится пилотом авиакомпании, врачом и другими персонажами, используя свой обаятельный вид и ум для обмана. Однако его аферы привлекают внимание ФБР, и агент Карл Генрет, у которого роль исполняет Том Генкс, начинает охоту на него. Фильм раскрывает увлекательную игру "котов и мышей", где Фрэнк, несмотря на свой успех, попадает в ловушку, но даже в тюрьме продолжает демонстрировать свое безудержное влечение к свободе.

Афера по-голливудски (The Comeback Trail, 2020)

Комедийная криминальная лента режиссера Джорджа Галло с Робертом де Ниро в главной роли. Фильм рассказывает историю продюсера Макса Барбера, который после очередной неудачи в киноиндустрии попадает в финансовую ловушку из-за долгов перед мафией. Он решает устроить несчастный случай с главным актером своего фильма, чтобы получить страховку и погасить долги.

Однако на пути к "убийственной" афере Макс сталкивается с рядом непредсказуемых ситуаций, включая бывшего ученика, криминальных инвесторов и новых актеров. Фильм объединяет юмор, криминал и оборотную сторону кинематографического мира, раскрывая абсурдные ситуации, в которые попадают персонажи.

Американская афера (American Hustle, 2013)

Криминальная драма режиссера Дэвида Рассела снята на основе реальных событий. В главных ролях снялись Кристиан Бэйл, Брэдли Купер и Эми Адамс. Фильм рассказывает о мошеннике Ирвинге Розенфельде, который вместе с партнершей Сидни Проссер вынужден сотрудничать с ФБР во избежание ареста. Они попадают в сложную ситуацию, связанную с мафией, коррумпированными политиками и агентами, угрожающими их свободе. Сюжет сочетает элементы обмана, соблазнов и криминальных интриг, приводя к неожиданному финалу.

OBOZ.UA предлагает тем, кому нравятся запутанные сюжеты, посмотреть лучшие мистические триллеры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.