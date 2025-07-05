Яичница станет еще вкуснее: как приготовить привычное блюдо по-новому
Яйца – универсальный доступный продукт, который содержит много белка и может быть приготовлен многими различными способами. Общеизвестно, что яичница обычно является самым распространенным блюдом на завтрак, но иногда хочется ее несколько разнообразить Неожиданный скрытый ингредиент на вашей кухне или в саду может полностью изменить вкус этой привычной.
Приготовление яиц таким способом занимает всего несколько минут и не требует ледяной ванны, чистки или вообще какой-либо точности. Перед тем, как жарить яйцо в масле, на сковороду стоит добавить травы, пишет Express.
Профессиональный кулинар из Simple Recipes отметил, что добавление петрушки в горячее масло является "обязательным" во время жарки яиц, поскольку она "добавляет чрезвычайно свежего, яркого вкуса, а хрустящие кусочки, образующиеся, когда листья попадают в горячее масло, невероятно пикантные".
Эта же хитрость работает и с другими травами, такими как шалфей, кориандр, базилик, эстрагон, мята или укроп.
Вы можете использовать тот же принцип с более твердыми травами, такими как тимьян, розмарин или орегано, бросив целую веточку в масло, чтобы наполнить яйца ароматом, просто выбросьте травы перед подачей. Их слишком трудно жевать.
Ингредиенты
- Две столовые ложки оливкового масла, для жарки на сковороде
- Одно большое яйцо
- Одна столовая ложка петрушки
- Щепотка соли.
Способ приготовления
Для этого метода сначала разогрейте масло на сковороде. Повар отметил, что они жарят яйца на оливковом масле, чтобы "края стали хрустящими, с кружевными кусочками", а "желток оставался кремовым и мягким".
Как только масло нагреется, добавьте щепотку свежей зелени, затем разбейте сверху яйцо.
Белки должны сильно подняться и сразу начать становиться непрозрачными. Некоторые травы, вероятно, отплывут от яйца; ничего страшного, просто выложите их ложкой на белок.
Если вы хотите получить слишком легкую или слишком среднюю прожарку, переверните блюдо лопаткой. В завершение просто посыпьте сверху немного соли и сразу подавайте.
Травы не только придают маслу вкус, но и делают его "невероятно хрустящим", создавая действительно замечательный текстурный контраст с сочным яичным желтком.
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