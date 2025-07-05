Яичница станет еще вкуснее: как приготовить привычное блюдо по-новому

Яйца – универсальный доступный продукт, который содержит много белка и может быть приготовлен многими различными способами. Общеизвестно, что яичница обычно является самым распространенным блюдом на завтрак, но иногда хочется ее несколько разнообразить Неожиданный скрытый ингредиент на вашей кухне или в саду может полностью изменить вкус этой привычной.

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Приготовление яиц таким способом занимает всего несколько минут и не требует ледяной ванны, чистки или вообще какой-либо точности. Перед тем, как жарить яйцо в масле, на сковороду стоит добавить травы, пишет Express.

Профессиональный кулинар из Simple Recipes отметил, что добавление петрушки в горячее масло является "обязательным" во время жарки яиц, поскольку она "добавляет чрезвычайно свежего, яркого вкуса, а хрустящие кусочки, образующиеся, когда листья попадают в горячее масло, невероятно пикантные".

Эта же хитрость работает и с другими травами, такими как шалфей, кориандр, базилик, эстрагон, мята или укроп.

Вы можете использовать тот же принцип с более твердыми травами, такими как тимьян, розмарин или орегано, бросив целую веточку в масло, чтобы наполнить яйца ароматом, просто выбросьте травы перед подачей. Их слишком трудно жевать.

Ингредиенты

Две столовые ложки оливкового масла, для жарки на сковороде

Одно большое яйцо

Одна столовая ложка петрушки

Щепотка соли.

Способ приготовления

Для этого метода сначала разогрейте масло на сковороде. Повар отметил, что они жарят яйца на оливковом масле, чтобы "края стали хрустящими, с кружевными кусочками", а "желток оставался кремовым и мягким".

Как только масло нагреется, добавьте щепотку свежей зелени, затем разбейте сверху яйцо.

Белки должны сильно подняться и сразу начать становиться непрозрачными. Некоторые травы, вероятно, отплывут от яйца; ничего страшного, просто выложите их ложкой на белок.

Если вы хотите получить слишком легкую или слишком среднюю прожарку, переверните блюдо лопаткой. В завершение просто посыпьте сверху немного соли и сразу подавайте.

Травы не только придают маслу вкус, но и делают его "невероятно хрустящим", создавая действительно замечательный текстурный контраст с сочным яичным желтком.

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