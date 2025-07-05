Как часто поливать гортензии: будут цвести все лето

Гортензии недаром завоевали такую огромную популярность как садовые растения. Цветут они весьма пышно, цветение длится очень долго, а уход за ними требуется минимальный.

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Впрочем, если вы хотите, чтобы ваши гортензии цвели все лето, им нужно обеспечить адекватный полив. Как не ошибиться при этом, разбирался блог Марты Стюарт. Для этого его редакторы опросили опытных садоводов и сформировали несколько универсальных советов по уходу за этими цветами.

Как часто нужно поливать гортензии

В общем, гортензия требует около 2,5 см осадков в неделю – неважно, дождь это будет или искусственный полив. При этом недавно посаженным гортензиям нужно больше воды, чем укоренившимся. Кусты не смогут хорошо развить корневую систему, если будут страдать от засухи. Поэтому старайтесь поливать молодые гортензии примерно через день, а укоренившиеся — раз в неделю. Оптимальное время для полива – утро, но можно также вносить воду и вечером после захода солнца.

Чтобы определить, нужна ли вашим гортензиям вода, воткните палец в почву. Если верхние 2-3 сантиметра ощущаются сухими, растениям требуется полив. Также признаком, что пришло время вносить под кусты воду, является состояние их листьев. Если те имеют вялый вид рано утром или поздно вечером, пора доставать лейку.

Что еще нужно учесть

Конечно, не только полив важен для здоровья и хорошего вида гортензий. Прежде чем высаживать куст у себя в саду, обязательно проверьте перечисленные ниже факторы.

Почва – от типа субстрата зависит, как часто гортензии будут нуждаться в поливе. Например, глинистые почвы более плотные, а это значит, что их нужно будет увлажнять реже, чем песчаные.

– от типа субстрата зависит, как часто гортензии будут нуждаться в поливе. Например, глинистые почвы более плотные, а это значит, что их нужно будет увлажнять реже, чем песчаные. Освещенность – большинство сортов гортензий любят прямой солнечный свет не полный день. Но если вы все же высадили цветок под прямым солнцем, поливать его придется чаще чем те кусты, которые растут в полутени.

– большинство сортов гортензий любят прямой солнечный свет не полный день. Но если вы все же высадили цветок под прямым солнцем, поливать его придется чаще чем те кусты, которые растут в полутени. Температура – само собой, в жаркие дни растения надо поливать чаще. Так же, как и в прохладные, но засушливые периоды.

– само собой, в жаркие дни растения надо поливать чаще. Так же, как и в прохладные, но засушливые периоды. Размер контейнера – если ваша гортензия растет не в открытом грунте, а в ящике или горшке, учитывайте его размер. Чем он больше, тем реже можно поливать цветок. Но не забудьте о дренажном отверстии, через которое будет стекать лишняя вода.

Признаки недостаточного полива

Если ваша гортензия получает недостаточно воды, она просигнализирует вам об этом. Вот какие признаки могут указывать на то, что вы пересушили почву под кустом:

поникшие листья – заметив этот признак, первым делом проверьте землю, если она сухая, немедленно полейте растение;

– заметив этот признак, первым делом проверьте землю, если она сухая, немедленно полейте растение; засохшие цветы – если лепестки гортензий начали становиться коричневыми и засыхать, хотя она еще не отцвела, это признак недостаточного полива;

– если лепестки гортензий начали становиться коричневыми и засыхать, хотя она еще не отцвела, это признак недостаточного полива; пожелтение – листья на кусте могут желтеть из-за засухи, в таком случае небольшой полив может вернуть им здоровый вид.

Признаки чрезмерного полива

Так же вредным для гортензий может быть и избыток влаги в почве. И вот как вы можете определить, что перелили свое растение:

опущенные листья – если листья на кусте начали опускаться, проверьте состояние почвы и временно прекратите полив, если она не влажная, а мокрая;

– если листья на кусте начали опускаться, проверьте состояние почвы и временно прекратите полив, если она не влажная, а мокрая; появление грибка – признаки плесени на почве свидетельствуют о чрезмерном уровне влаги, также сигналом может стать мучнистая роса на листьях, в таком случае гортензию придется лечить специальными препаратами;

– признаки плесени на почве свидетельствуют о чрезмерном уровне влаги, также сигналом может стать мучнистая роса на листьях, в таком случае гортензию придется лечить специальными препаратами; заражение вредителями – переувлажненные гортензии также склонны привлекать вредителей, которые любят влажные условия, например, тлей, так что их появление тоже может стать индикатором.

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