В марте +30: нетипичное место для отдыха в Азии

Для тех, кто ищет экзотический отдых с сочетанием природной красоты, достопримечательностей и современного комфорта, Оман станет настоящим открытием. Эта страна, расположенная на Аравийском полуострове, граничит с Саудовской Аравией и ОАЭ, но пока не пользуется такой популярностью среди туристов.

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Оман – это место, где можно насладиться спокойствием и аутентичной атмосферой, не чувствуя давки. Если вы мечтаете об отдыхе в экзотическом месте с теплым климатом и без толп туристов, Оман – идеальный выбор, убеждает Daily Express.

Столица Омана, Маскат, расположенная в окружении гор Хаджар, предлагает разнообразные развлечения: от старинных фортов до современных торговых центров. Город известен своей богатой историей, ведь на протяжении веков он был важным торговым портом между Западом и Востоком.

Маскат поражает разнообразием архитектурных стилей, ведь город находился под властью разных государств. Среди достопримечательностей – многочисленные мечети, старинные форты и дворец Аль-Алам.

Для любителей шопинга в Маскате есть обширные торговые центры, где представлены как местные, так и международные бренды. Самые крупные из них – Oman Avenues Mall и City Center Muscat.

Оман стремится привлечь больше туристов, предлагая роскошные отели и новые курорты. В ближайшее время откроются Nikki Beach Resort & Spa и Anantara Resort, обещающие стать популярными местами отдыха.

Маскат имеет жаркий засушливый климат. В марте температура воздуха достигает +30 ° C, что делает этот месяц идеальным для отдыха. В мае и июне температура может подняться до +40°C.

Оман становится все более популярным среди туристов, которые ищут альтернативу переполненным Абу-Даби и Дубаю. Страна предлагает уникальное сочетание природной красоты, культурного наследия и современного комфорта.

OBOZ.UA ранее писал о пустынях, поражающих своей красотой.

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