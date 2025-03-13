Какой вкусный пирог приготовить из теста фило: с грибами и курицей
Тесто фило – отличная основа для приготовления разнообразных сытных блюд. К примеру, пирога для всей семьи. Вам понадобится малое количество ингредиентов. К тому же ничего не придется вымешивать.
Идея приготовления сытного пирога из теста фило опубликована на странице prykorm ua в Instagram. Для начинки отлично подойдет куриное филе.
Ингредиенты для начинки:
- средний лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- куриное филе – 0,5 шт.
- шампиньоны
- масло ГХИ для жарки
- любимые специи (черный перец, орегано, хмели-сунели, сушеный чеснок)
- зелень (петрушка, кинза или другая по вашему вкусу)
Способ приготовления:
1. Нарезать лук и один зубчик чеснока.
2. Обжарить на ГХИ до золотистого цвета.
3. Добавить нарезанные шампиньоны, жарить еще несколько минут.
4. Куриное филе порезать кубиками.
5. Добавить к начинке и приправить специями.
6. Как только мясо изменит цвет, накрыть крышкой и оставить на минуту – так филе останется сочным.
7. Выложить начинку, дать ей остыть, добавить зелень.
8. Каждый лист теста фило смазать растопленным сливочным маслом или маслом в спрее.
9. Выложить начинку, завернуть в рулет.
10. Повторить несколько раз, формируя колбаски, которые плотно выложить в смазанную форму.
11. Верх пирога смазать взбитым желтком.
12. Накрыть фольгой и выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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