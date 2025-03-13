Какой вкусный пирог приготовить из теста фило: с грибами и курицей

Тесто фило – отличная основа для приготовления разнообразных сытных блюд. К примеру, пирога для всей семьи. Вам понадобится малое количество ингредиентов. К тому же ничего не придется вымешивать.

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Идея приготовления сытного пирога из теста фило опубликована на странице prykorm ua в Instagram. Для начинки отлично подойдет куриное филе.

Ингредиенты для начинки:

средний лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

куриное филе – 0,5 шт.

шампиньоны

масло ГХИ для жарки

любимые специи (черный перец, орегано, хмели-сунели, сушеный чеснок)

зелень (петрушка, кинза или другая по вашему вкусу)

Способ приготовления:

1. Нарезать лук и один зубчик чеснока.

2. Обжарить на ГХИ до золотистого цвета.

3. Добавить нарезанные шампиньоны, жарить еще несколько минут.

4. Куриное филе порезать кубиками.

5. Добавить к начинке и приправить специями.

6. Как только мясо изменит цвет, накрыть крышкой и оставить на минуту – так филе останется сочным.

7. Выложить начинку, дать ей остыть, добавить зелень.

8. Каждый лист теста фило смазать растопленным сливочным маслом или маслом в спрее.

9. Выложить начинку, завернуть в рулет.

10. Повторить несколько раз, формируя колбаски, которые плотно выложить в смазанную форму.

11. Верх пирога смазать взбитым желтком.

12. Накрыть фольгой и выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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