Самый простой рецепт вкусных булочек: всего из четырех ингредиентов

Часто выпекание любых хлебных изделий дома пугает хозяек и хозяев из-за сложности процесса и необходимости специальной техники.

Видео дня

Но пользователь TikTok, известный под псевдонимом Let's Eat, поделился коротким видео о том, как приготовить дома вкусные и простые булочки, которые будут хрустящими снаружи и мягкими внутри. К тому же по его словам, для этого рецепта вам понадобятся элементарные продукты.

Ингредиенты

3 стакана муки универсального назначения

1 столовая ложка дрожжей

1 чайная ложка морской или обыкновенной соли

1,5 стакана очень теплой воды.

Способ приготовления

Пекарь замечает, что вода не должна кипеть. Вы можете просто налить горячую воду из кухонного крана. Она должна быть относительно горячей, но не насколько, чтобы вы не могли удержать в ней палец.

Чтобы замесить тесто, он сначала добавляет муку и перемешивает вокруг миски с помощью венчика. Затем он добавляет дрожжи и соль, перемешивает и добавляет горячую воду.

Когда тесто подошло, он присыпает рабочую поверхность мукой и разрезает смесь на шесть равных частей, в конце концов формирует рулетики и дает им подойти еще 15 минут.

Когда дело доходит до самой выпечки, он фактически кладет их на бумагу для выпечки и в закрытый противень, затем отправляет в духовку на 30 минут.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить рыхлые булочки всего из трех ингредиентов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.