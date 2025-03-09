Пышные и вкусные булочки всего из трех ингредиентов: напомнят вкус детства

Прекрасная особенность рецептов булочек состоит в том, что их можно легко приготовить солеными или сладкими в зависимости от вашего настроения.

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Хелен Шофилд, кухарка-самоучка и разработчик рецептов, обратилась к своему пищевому блогу Scrummy Lane, чтобы поделиться своим рецептом булочек из трех ингредиентов, благодаря которому они получатся пухлыми и вкуснее магазинных.

Ингредиенты

310 г муки, а также дополнительно для присыпания поверхности

160 мл лимонада (убедитесь, что он газирован)

160 мл двойных сливок.

Способ приготовления

1. Начните с предварительного разогрева духовки до 220C/200C. Это важно, поскольку духовка для булочек должна быть горячей. Также застелите противень бумагой для выпечки.

2. Затем добавьте муку в среднюю миску или кувшин. Смешайте лимонад и сливки, затем влейте в муку.

3. Тупым ножом перемешивайте, пока мука не смешается.

4. Выверните на присыпанную мукой рабочую поверхность. Тесто может быть еще немного влажным и липким. Присыпанными мукой руками осторожно вымесите его несколько раз.

5. Если вы перемешаете его слишком много, вы можете получить тяжелые булочки, которые плохо поднимутся. Затем слегка погладьте его, пока оно не образует диск толщиной около дюйма.

6. Пытаясь быстро работать, вырежьте кружочки формочкой (примерно 6 см в диагонали). Выложите кружочки на противень. Вы можете использовать для этого шпатель или мастихин.

7. Отправляйте булочки в духовку, как только вы приготовите их. Они могут не так хорошо пропекаться, если вы дадите им постоять.

8. Выпекайте булочки примерно 12-15 минут, пока они не поднимутся, а верхушка не станет золотисто-коричневой.

9. Если у вас остались булочки, просто разогрейте их примерно на 20 секунд в микроволновке или слегка поджарьте.

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