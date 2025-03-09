Стоит побывать хоть раз: невероятные фестивали в разных уголках мира

Фестивали – уникальная возможность узнать больше о традициях и культуре страны. От карнавальных ходов в Бразилии до изысканных поминальных торжеств в Мексике – каждый уголок планеты имеет свои уникальные традиции, которые привлекают миллионы туристов.

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Некоторые из этих фестивалей так популярны, что стали культурными символами своих стран. Если вы ищете лучшие события для путешествий, эксперты Lonely Planet предложили топ самых известных праздничных мероприятий мира.

Карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Ежегодно в феврале или начале марта Бразилия превращается в сплошную карнавальную площадку. Празднование длится пять дней перед Великим постом. Карнавал в Рио-де-Жанейро – это не просто парады, а грандиозное зрелище, включающее музыку, танцы и яркие костюмы.

История этого фестиваля берет свое начало в португальском праздновании Entrudo, что символизировало "прощание с мясом" перед постом. Сегодня же это самый большой и яркий фестиваль Латинской Америки, который привлекает миллионы туристов.

Главным событием карнавала является парад школ самбы на Самбодромо – огромном стадионе, построенном специально для этого праздника. Участники демонстрируют сложные хореографические номера, а костюмы поражают роскошью и детализацией.

Октоберфест, Мюнхен, Германия

Октоберфест – это самый большой в мире фестиваль пива, ежегодно привлекающий около шести миллионов гостей. Праздник берет начало с 1810 года, когда в Баварии отмечали свадьбу принца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии это событие превратилось в грандиозный фестиваль, объединяющий традиционную культуру, музыку и, конечно же, баварское пиво.

Главной локацией Октоберфеста является Theresienwiese – гигантская площадка, где расположены знаменитые пивные палатки.

Augustiner-Festhalle – идеальный выбор для ищущих традиционную баварскую атмосферу.

Hacker-Festzelt – место для молодежной аудитории, любящей веселье и музыку.

Löwenbräu-Festzelt – отличная локация для международных гостей, где царит дружеская атмосфера.

Armbrustschützenzelt – хороший вариант для тех, кто впервые посещает Октоберфест.

Помимо пивных палаток, фестиваль предлагает широкий выбор развлечений: аттракционы, парады, концерты и традиционные баварские забавы. Также стоит обратить внимание на ярмарку, где можно приобрести сувениры, отведать местные блюда и насладиться невероятной атмосферой праздника.

Фестиваль танца Laura Quinkan, Австралия

Фестиваль танца Laura Quinkan, проходящий раз в два года, является древнейшим культурным мероприятием коренного населения Австралии.

Это трехдневное событие, организованное местной корпорацией Ang-Gnarra, собирает общины со всего Кейп-Йорка и Торресова пролива для демонстрации музыки, танцев, пения и культурных выступлений.

Фестиваль привлекает тысячи посетителей из Австралии и за ее пределами, обеспечивая важную платформу для сохранения культурного наследия региона Лаура, расположенного к северу от Кернса. Билеты на следующий фестиваль, запланированный на июль 2025 года, доступны для предварительного бронирования на официальном сайте мероприятия. Также на территории фестиваля обустроены места для палаток и кемперов.

Dia de los Muertos, Мексика

Dia de los Muertos, или День мертвых, является одним из самых ярких отражений мексиканской духовности и культуры. Это не только национальный праздник, но часть нематериального культурного наследия человечества по версии ЮНЕСКО.

В эти дни семьи чтят память умерших, убирая и украшая их могилы цветами, устанавливая изысканные алтари (офренды) и оставляя любимые блюда усопших. Торжества сопровождаются парадами, костюмированными процессиями и массовыми празднованиями.

Особую атмосферу можно ощутить в Оахаке, где с конца октября начинаются костюмированные ходы, ночные церемонии на кладбищах и создание художественных композиций из цветного песка (tapetes de arena). На местных рынках продаются традиционные альфеники (сахарные черепа), шоколадные гробы и фигурки скелетов.

Главные локации празднований – кладбища Panteón General и Panteón de San Miguel. Тем, кто ищет более спокойную атмосферу, стоит посетить Panteón de San Felipe del Agua в окрестностях Оахаки.

Фестиваль современного искусства Glastonbury, Великобритания

Это масштабное действие проходит в июне на ферме Уорте вблизи города Пилтон, собирая десятки тысяч зрителей.

Главной ареной является Pyramid Stage, где выступают известнейшие исполнители рок-, поп- и альтернативной музыки. Однако фестиваль – это гораздо больше, чем только концерты. Здесь расположены многочисленные тематические площадки: экологическая зона Green Fields, ночной клуб Unfairground и фантастический стимпанк-клуб Arcadia с впечатляющими световыми шоу.

Билеты на фестиваль раскупаются мгновенно. Регистрация на официальном сайте является бесплатной, а основная продажа обычно стартует в октябре-ноябре, с ограниченной перепродажей в апреле.

Edinburgh Fringe, Шотландия

Август превращает Эдинбург в сцену для крупнейшего в мире фестиваля искусств – Edinburgh Fringe. Город наполняется актерами, комиками, цирковыми артистами и миллионами зрителей.

Кроме него, в августе здесь проходят и другие значимые события:

Эдинбургский международный фестиваль – классическая музыка, опера и театр;

Эдинбургский международный книжный фестиваль – встречи с писателями;

Эдинбургский фестиваль – выставки и публичное искусство;

Эдинбургский международный кинофестиваль – премьеры и красные дорожки.

В августе население города удваивается, а атмосфера заряжается энергией бесконечных событий, спектаклей и карнавальных процессий. Это незабываемый фестивальный опыт для любителей искусства.

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