Известны на весь мир: какие достопримечательности должен увидеть каждый путешественник

В современном мире легко увлечься новыми технологиями, модными отелями, популярными ресторанами и тематическими парками. Однако древние памятники – свидетельства невероятного инженерного и культурного наследия человечества. Посетив их, можно почувствовать дух истории и понять, насколько могущественными были цивилизации прошлого.

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Эксперты Lonely Planet рассказали о пяти лучших достопримечательностях, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни. Если вы хотите погрузиться в мир древних чудес, эти места обязательно должны быть в вашем списке путешествий.

Тикаль, Гватемала

Тикаль – один из самых впечатляющих археологических памятников цивилизации майя, расположенный в густых джунглях Гватемалы. Когда-то это был великий город с мощной политической и культурной ролью. Сегодня он поражает архитектурой, величественными пирамидами и атмосферой потерянной цивилизации.

Главной особенностью Тикаля есть его огромные храмы-пирамиды, поднимающиеся на десятки метров, создавая грандиозный силуэт среди густого леса. Особое чувство создает тот факт, что большая часть древнего города по-прежнему скрыта под кронами деревьев.

Достопримечательности:

Templo IV (65 м) – одна из самых высоких пирамид майя, из которой открывается потрясающий вид.

Templo I (Храм Большого Ягуара) – культовое сооружение, ставшее символом Тикаля.

Gran Plaza – сердце города, окруженное монументальными постройками.

Северный Акрополь – одна из древнейших частей города, содержащая гробницы правителей.

Лучший период для посещения – декабрь-апрель, когда погода сухая и комфортная. В сезон дождей (май-сентябрь) путешествие может быть сложнее из-за влажности и осадков.

Ближайший аэропорт – Мундо Майя во Флоресе. От Флореса можно добраться до Тикаля автобусом, такси или съемным автомобилем.

Мачу-Пикчу, Перу

Мачу-Пикчу – одна из самых известных археологических памятников мира. Этот город инков, возвышающийся на вершинах Анд, очаровывает путешественников своим величием и мистическим духом.

Это потерянный город, чудом сохранившийся после упадка империи инков и оставшийся неизвестным для европейцев вплоть до его открытия в 1911 году. Мачу-Пикчу – уникальное свидетельство инженерного и архитектурного гения инков.

Главные достопримечательности:

Хижина смотрителя погребальной скалы – место, с которого открывается лучший вид на Мачу-Пикчу.

Храм Солнца – место проведения религиозных церемоний.

Королевская гробница – естественная скальная пещера, где, вероятно, хоронили важных людей.

Гора Вайна-Пикчу – подъем на вершину позволяет увидеть город с совершенно нового ракурса.

Чтобы сохранить уникальную экосистему и архитектурное наследие, в 2024 году были внедрены новые правила посещения, ограничивающие количество туристов и разделяющие их маршруты.

Лучший период для посещения – июнь-август, когда погода сухая и солнечная. В сезон дождей (декабрь-февраль) город может быть покрыт густым туманом, что придает ему мистичности, но усложняет путешествие.

Самый удобный маршрут – самолетом до Куско, откуда можно добраться поездом или отправиться по знаменитой тропе инков.

Боробудур, Индонезия

Этот грандиозный буддистский храм на острове Ява – один из самых больших в мире. Построенный в VIII веке, он состоит из девяти уровней, украшенных тысячами барельефов и статуй Будды.

Что посмотреть:

Главная ступа на вершине храма – символ достижения нирваны.

Храм Мендут – здесь расположена монументальная статуя Будды с бодхисатвами.

Храм Candi Pawon – известен своими изящными барельефами.

Лучшее время – май-июнь или сентябрь-октябрь, когда меньше туристов. Июль-август – высокий сезон, а с октября по апрель – дождливый период.

Ближайший аэропорт – в Джокакарте. Далее – трансфер или общественный автобус.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Это самый большой религиозный комплекс в мире и символ Камбоджи. Ангкор-Ват был построен в XII веке как индуистский храм, а затем стал буддистским центром.

Что посмотреть:

Барельефы Ангкор-Вата – 790-метровая галерея с барельефами, изображающими сцены из индуистской мифологии.

Святилище Бакан – высокая точка храма с панорамным видом.

Храм Байон – известен огромными лицами, высеченными в камне.

Лучший период – с ноября по март. В апреле-мае жарко, а с июня по октябрь – дождливый сезон.

Удобнее всего лететь до Сиемреапа, откуда можно доехать до храмов на такси или тук-туке.

Луксор, Египет

Одной из главных достопримечательностей Луксора является Долина царей, расположенная на западном берегу Нила. Именно здесь была найдена знаменитая гробница Тутанхамона, а также еще 62 другие королевские усыпальницы, датированные с 2100 года до нашей эры. Следует отметить, что Министерство туризма и древностей Египта периодически изменяет список гробниц, открытых для посетителей. Для некоторых особенно популярных мест, таких как гробницы Тутанхамона, Сети I и Рамзеса VI, могут потребоваться дополнительные билеты.

Луксор предлагает множество уникальных памяток, которые можно исследовать в течение нескольких дней или даже недель. Важно посетить как восточный, так и западный берега Нила, ведь у каждого из них есть свои уникальные места.

Лучшее время для посещения – осень и зима, когда в Луксоре царит приятный климат. Высокий сезон длится с октября по февраль, когда сюда приезжает больше туристов, а цены на отели и экскурсии повышаются. Для тех, кто хочет избежать толп и сэкономить, оптимальными месяцами будут март-май и сентябрь – в этот период погода еще не слишком жаркая, а цены значительно ниже.

В Луксоре есть международный аэропорт, который принимает регулярные рейсы из Каира, а также сезонные рейсы из европейских городов, таких как Лондон и Париж. Между Каиром и Луксором курсируют поезда и автобусы, однако такое путешествие может занять 9 часов и больше.

Один из самых интересных способов добраться до Луксора – это круиз по Нилу, позволяющий не только комфортно путешествовать, но и наслаждаться величественными пейзажами вдоль реки.

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