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Ленивые и бюджетные суши: если не хочется тратить деньги и время

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
36
Ленивые и бюджетные суши: если не хочется тратить деньги и время

Если человек любит суши, он может заказать их в любое удобное для себя время. Но почему бы не удивить родных блюдом, которое очень сильно напоминает суши, но было приготовлено собственноручно?

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Фудблогер с ником top havchik в Instagram представила рецепт приготовления ленивых суши. Они получаются очень вкусные и бюджетные. Это блюдо станет просто идеальным для тех ценителей суши, которые не любят тратить лишнее время и деньги.

Ленивые и бюджетные суши: если не хочется тратить деньги и время

Ингредиенты

  • Рис отварной – 200 гр.
  • Крабовые палочки – 250 гр.
  • Сливочный мыр– 150 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Икра в соусе – 160 гр.
  • Сыр твердый – 70 гр.

Способ приготовления

1. Отварите рис до готовности, охладите.

2. Крабовые палочки разделите на волокна и смешайте со сливочным сыром и майонезом.

3. Выложите рис в форму.

Ленивые и бюджетные суши: если не хочется тратить деньги и время

4. Сверху добавьте слой крабовой массы.

5. Смешайте икру с майонезом и сыром. Выложите на крабовую массу.

Ленивые и бюджетные суши: если не хочется тратить деньги и время

6. Подавать можно как холодными, так и слегка запеченными (25 минут при 180°C).

Ленивые и бюджетные суши: если не хочется тратить деньги и время

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