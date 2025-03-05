Ленивые и бюджетные суши: если не хочется тратить деньги и время
Если человек любит суши, он может заказать их в любое удобное для себя время. Но почему бы не удивить родных блюдом, которое очень сильно напоминает суши, но было приготовлено собственноручно?
Фудблогер с ником top havchik в Instagram представила рецепт приготовления ленивых суши. Они получаются очень вкусные и бюджетные. Это блюдо станет просто идеальным для тех ценителей суши, которые не любят тратить лишнее время и деньги.
Ингредиенты
- Рис отварной – 200 гр.
- Крабовые палочки – 250 гр.
- Сливочный мыр– 150 гр.
- Майонез – 2 ст.л.
- Икра в соусе – 160 гр.
- Сыр твердый – 70 гр.
Способ приготовления
1. Отварите рис до готовности, охладите.
2. Крабовые палочки разделите на волокна и смешайте со сливочным сыром и майонезом.
3. Выложите рис в форму.
4. Сверху добавьте слой крабовой массы.
5. Смешайте икру с майонезом и сыром. Выложите на крабовую массу.
6. Подавать можно как холодными, так и слегка запеченными (25 минут при 180°C).
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