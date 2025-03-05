Ленивые и бюджетные суши: если не хочется тратить деньги и время

Если человек любит суши, он может заказать их в любое удобное для себя время. Но почему бы не удивить родных блюдом, которое очень сильно напоминает суши, но было приготовлено собственноручно?

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Фудблогер с ником top havchik в Instagram представила рецепт приготовления ленивых суши. Они получаются очень вкусные и бюджетные. Это блюдо станет просто идеальным для тех ценителей суши, которые не любят тратить лишнее время и деньги.

Ингредиенты

Рис отварной – 200 гр.

Крабовые палочки – 250 гр.

Сливочный мыр– 150 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Икра в соусе – 160 гр.

Сыр твердый – 70 гр.

Способ приготовления

1. Отварите рис до готовности, охладите.

2. Крабовые палочки разделите на волокна и смешайте со сливочным сыром и майонезом.

3. Выложите рис в форму.

4. Сверху добавьте слой крабовой массы.

5. Смешайте икру с майонезом и сыром. Выложите на крабовую массу.

6. Подавать можно как холодными, так и слегка запеченными (25 минут при 180°C).

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