Где полицейский? Винтажная головоломка для самых внимательных

Головоломки, бросающие вызов нашим навыкам восприятия изображений, остаются популярным развлечением уже очень много лет. И иногда интересно проверить себя с помощью картинки, которую нарисовали когда-то в прошлом.

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Именно таковой является картинка, которую публикует сегодня OBOZ.UA. На первый взгляд это просто винтажная коллекционная открытка. На ней изображены три парня школьного возраста, которые идут куда-то зимним днем. Но если очень хорошо присмотреться, можно найти на этом изображении скрытый портрет полицейского полицейского в фуражке. Сможете ли вы сделать это за 5 секунд?

Вообще человеческий мозг ежесекундно обрабатывает огромные объемы визуальной информации. Однако это играет с ним же злую шутку – он привыкает к определенным паттернам восприятия и ему бывает сложно заметить что-то действительно необычное. Умение отклониться от привычных схем означает, что ваша внимательность находится на высоком уровне, а мозг способен не только обрабатывать готовую информацию, но и проявлять творческий подход к ее интерпретации.

Итак, посмотрите внимательно на картинку. Попытайтесь оценить ее со всех возможных перспектив, которые только приходят вам в голову. И не сдавайтесь, даже если время, отведенное для решения задачи, уже прошло. В 5 секунд вкладываются только самые наблюдательные. А вот самостоятельный поиск ответа постепенно развивает ваш навык и приближает вас к этой когорте.

Чтобы проверить себя, воспользуйтесь подсказкой, которую мы публикуем ниже. На ней изображение полицейского выделено особым образом.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на внимательность, где нужно было найти скрытое изображение рыбы.

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