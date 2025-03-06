Сколько по времени нужно запекать овощи: шпаргалка для хозяек

Овощи – это неиссякаемый источник витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. Поэтому очень важно, чтобы они всегда присутствовали в рационе человека чуть ли не с самого рождения.

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Конечно лучше всего – это употреблять овощи в сыром виде, ведь именно тогда они сохраняют наибольшую пользу. Второй по этому параметру способ – запекание. Как и сколько времени следует запекать овощи, в Instagram рассказала фудблогер с ником vita vorotniuk.

Свекла

Целый – при 180 гр. в течение 1-1,5 час.

Кусочками – при 180 гр. в течение 35-45 мин. в зависимости от размера.

Картофель

Целая – при 180 гр. в течение 40 минут в фольге.

Ломтиками – при 180 гр. в течение 35-40 мин. (первые 20 мин накрыть фольгой)

Ломтиками предварительно отварная – при 210 гр. в течение 15-20 мин.

Морковь

При 180 гр. в течение 30-40 мин. Противень накрыть фольгой для лучшего пропекания.

Сладкий перец

При 200 гр. в течение 30-40 мин. Затем горячий перец положите и пакет, закройте и оставьте на 10 минут. Кожа легко снимется.

Баклажан

Разрезанный пополам – при 200 гр. в течение 35 мин.

Целый – при 200 гр. в течение 40-50 мин.

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