Нельзя пропустить: какие 'скрытые жемчужины' можно найти на севере Итали

Италия остается одним из самых популярных среди туристов стран в Европе. И, конечно, это имеет свою цену – некоторые из наиболее известных городов сильно перегружены туристами.

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Поэтому эксперты по туризму советуют в 2025 году обратить внимание на менее известные точки на карте Италии. Так издание Express назвало три города на севере страны, которые предлагают много интересного и при этом могут быть объединены в маршрут для бюджетного путешествия, ведь удобно стыкуются через железнодорожное и авиасообщение. Точной отправкой лучше всего выбирать аэропорт Орио-аль-Серио.

Остановка первая: Бергамо

Историки и культурологи называют город шедевром средневекового искусства, скрытым на виду. Бергамо находится всего в 15 минутах езды от аэропорта Орио-аль-Серио. Чтобы в полной мере насладиться историей города с его мощеными улочками и волшебными площадями, отправляйтесь сразу в Читта Альта (Верхний город). Эта часть городской застройки окружена венецианскими стенами, являющимися объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы насладиться панорамой Бергамо, прокатитесь на фуникулере, с которого открываются великолепные панорамные виды. И не забудьте выпить чашечку эспрессо на площади Пьяцца Веккья и побаловать себя местной разновидностью пасты – касончелли.

Остановка вторая: Варенна

Небольшое путешествие сквозь живописные итальянские пейзажи, и вот вы в Варенне – тихом городке на берегу озера Комо. Туристов здесь почему-то не так много, потому визит будет очень комфортным. Обязательно отправляйтесь на Passeggiata degli Innamorati – Тропу влюбленных. Это живописный маршрут по побережью, с которого открываются потрясающие виды на Комо. Исследуйте историческую виллу Монастеро и вдоволь пофотографируйте красочные домики Варенны.

Остановка третья: Сондрио

Менее чем через час езды от Варенны находится Сондрио – ворота в долину Вальтеллина, известную своей природной красотой, богатой историей и исключительными винами. Этот альпийский городок – идеальная локация для гурманов и любителей природы. Посетители могут отведать отмеченные наградами красные вина с террасных виноградников региона, искупаться в природных термальных водах или исследовать региональный парк Вальтеллино-Оробские Альпы пешком, на велосипеде или даже на лыжах, если вы решите путешествовать в зимний сезон.

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