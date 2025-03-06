Сытный салат из жареного картофеля, с рыбой и вкусным соусом: рецепт блюда для ужина
Картофель – очень вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусного пюре, а также его можно вкусно запечь, пожарить. Еще картофель отлично сочетается со всеми овощами, мясом, рыбой.
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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной картошки с соусом и красной рыбой.
Ингредиенты:
- соленая красная рыба
- картофель
- специи
- розмарин
- соевый соус
- копченная паприка
- чеснок
- оливковое растительное
Соус:
- греческий йогурт
- огурец
- чеснок
- укроп
- соль
Способ приготовления:
1. Отварной картофель разрежьте на дольки, добавьте сухой чеснок, копченую паприку, соль, оливковое масло. Обжарьте с двух сторон до за золотистого цвета.
2. Для соуса смешайте: греческий йогурт, огурец, чеснок, укроп, соль.
3. Выкладывайте картофель на соус, добавьте рыбу, зеленый лук и вареное яйцо.
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