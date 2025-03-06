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Сытный салат из жареного картофеля, с рыбой и вкусным соусом: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
294
Рецепт салата

Картофель – очень вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусного пюре, а также его можно вкусно запечь, пожарить. Еще картофель отлично сочетается со всеми овощами, мясом, рыбой. 

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Как вкусно приготовить жареную картошку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной картошки с соусом и красной рыбой. 

Картофель с рыбой

Ингредиенты:

  • соленая красная рыба
  • картофель 
  • специи
  • розмарин
  • соевый соус 
  • копченная паприка 
  • чеснок
  • оливковое растительное 

Соус: 

  • греческий йогурт
  • огурец
  • чеснок
  • укроп
  • соль

Способ приготовления: 

1. Отварной картофель разрежьте на дольки, добавьте сухой чеснок, копченую паприку, соль, оливковое масло. Обжарьте с двух сторон до за золотистого цвета.

Жареный картофель

2. Для соуса смешайте: греческий йогурт, огурец, чеснок, укроп, соль.

Соус для блюда

3. Выкладывайте картофель на соус, добавьте рыбу, зеленый лук и вареное яйцо. 

Готовое блюдо

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