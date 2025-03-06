Сытный салат из жареного картофеля, с рыбой и вкусным соусом: рецепт блюда для ужина

Картофель – очень вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусного пюре, а также его можно вкусно запечь, пожарить. Еще картофель отлично сочетается со всеми овощами, мясом, рыбой.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной картошки с соусом и красной рыбой.

Ингредиенты:

соленая красная рыба

картофель

специи

розмарин

соевый соус

копченная паприка

чеснок

оливковое растительное

Соус:

греческий йогурт

огурец

чеснок

укроп

соль

Способ приготовления:

1. Отварной картофель разрежьте на дольки, добавьте сухой чеснок, копченую паприку, соль, оливковое масло. Обжарьте с двух сторон до за золотистого цвета.

2. Для соуса смешайте: греческий йогурт, огурец, чеснок, укроп, соль.

3. Выкладывайте картофель на соус, добавьте рыбу, зеленый лук и вареное яйцо.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: