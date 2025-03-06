Какие преимущества получит iPhone 17: эксперты озвучили сравнение

Хотя iPhone 16 Pro предлагает ряд улучшений, он больше похож на усовершенствование уже проверенной концепции, чем на что-то кардинально новое. Однако iPhone 17 Pro может стать смартфоном, который действительно оправдает ожидания пользователей, предложив значительные изменения в дизайне, фотографии, производительности и скорости зарядки.

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iPhone 16 Pro называют скорее постепенным усовершенствованием, чем революционным обновлением. Он остается одним из самых лучших смартфонов на рынке, но владельцам iPhone 15 Pro вряд ли стоит спешить с обновлением. iPhone 17 Pro обещает больше инноваций.

Новый дизайн

С момента внедрения Dynamic Island в iPhone 14 Pro внешний вид флагманских iPhone изменялся несущественно.

Однако, по информации инсайдера Джона Проссера, iPhone 17 Pro получит обновленный блок камер, занимающий всю верхнюю часть задней панели – похоже на стиль Google Pixel.

Иронично, что Google, напротив, отказывается от этого решения в пользу классического дизайна (как у Pixel 9a). Кроме того, в iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air ожидается уменьшение размеров Dynamic Island.

Улучшенные камеры

iPhone 16 Pro оснащен тремя камерами: основной и ультраширокоугольной на 48 Мп, а также 12-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным зумом.

Однако, согласно данным аналитика Джеффа Пу, в 2025 году Apple планирует значительно улучшить фотографические возможности, повысив разрешение телеобъектива до 48 Мп. Кроме того, фронтальная камера, вероятно, получит обновление до 24 Мп, что сделает селфи и видеозвонки еще более качественными.

Быстрая зарядка

Помимо улучшенной энергоэффективности процессора, положительно повлияющего на автономность, Apple планирует серьезное обновление в скорости зарядки. Согласно данным GF Securities, iPhone 17 будет поддерживать зарядку мощностью 35 Вт, что заметно быстрее текущих 20 Вт.

Больше оперативной памяти

Интеграция Apple Intelligence уже привела к увеличению ОЗУ в базовых моделях iPhone 16. По прогнозам Джеффа Пу, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат 12 ГБ оперативной памяти, что на 4 ГБ больше, чем у нынешних моделей. Однако аналитик Мин-Чи Куо предполагает, что это улучшение будет касаться только iPhone 17 Pro Max.

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