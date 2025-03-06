Хрустящий снаружи и мягкий внутри картофель: знаменитый рецепт Джейми Оливера

Всемирно известный кулинар Джейми Оливер поделился рецептом хрустящей снаружи и мягкого внутри запеченного картофеля. Именно этот метод стал очень популярен в соцсетях.

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Все, что для этого нужно, это менее двух часов, а также несколько достаточно бюджетных ингрелиентов. Оливер рекомендует использовать картофель сорта Maris Piper. Это мучнистый сорт картофеля с бледной кожурой и кремовой мякотью, пишет Express.

Ингредиенты (на шесть порций)

1,5 кг картофеля

Один зубок чеснока

Три столовые ложки оливкового масла

Пучок свежего розмарина.

Способ приготовления

Начните с предварительного разогрева духовки до 190C/170C. Разрежьте картофель на куски одинакового размера.

Затем промойте картофель в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала, положите его в большую кастрюлю, залейте холодной подсоленной водой и проварите в течение семи минут, слейте на дуршлаг и оставьте сушиться на пару в течение трех минут.

Немного встряхните дуршлаг, чтобы картофель взрыхлился – это поможет сделать его впоследствии "чрезвычайно хрустящим".

Затем выложите картофель на большой противень в один слой, добавьте оливковое масло и хорошо приправьте морской солью и черным перцем, прежде чем все соединить.

Вы можете подготовить картофель к этой стадии, просто накройте его пищевой пленкой или фольгой и поставьте в холодильник или прохладное место, пока не понадобится.

Затем жарьте в течение 30 минут или до лёгкого золотистого цвета и готовности на три четверти.

На этом этапе осторожно подавите каждую картофелину с помощью пестика, чтобы увеличить площадь поверхности – чем больше картофелины будет касаться сковороды, тем более "хрустящей она будет".

Добавьте немного растительного масла в небольшую миску и положите розмарин. Измельчите чеснок, добавьте в миску неочищенные зубчики перед тем как немного перемешать. Покройте картофель, прежде чем снова поставить его в горячую духовку на 40-45 минут или пока он не станет хрустящим, пузырчатым и вкусным.

Переложите на тарелку, устланную кухонной бумагой, чтобы стекла часть лишнего жира, а затем заправьте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом простом рецепте картофеля по-крестьянски.

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