Самый простой рецепт удачного картофеля по-селянски: хрустящая сверху и мягкая внутри
Картофель по-селянски – отличный вариант гарнира. Вам даже не придется чистить овощи, что значительно экономит время на приготовлении. Для того чтобы сверху получилась хрустящая корочка, а сердцевина нежная и мягкая, следует воспользоваться следующим простым рецептом.
Идея приготовления самого вкусного картофеля по-крестьянски опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич ( yuliia.senych ) в Instagram. Очень вкусно подать с соусом на основе йогурта.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- растительное масло – 3 ст.л.
- паприка – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
- для соуса: йогурт, укроп, чеснок, паприка
Способ приготовления:
1. Хорошо помыть картошку (чистить не нужно).
2. Нарезать на 4-6 частей.
3. Выложить картофель в кипящую воду и варить на среднем огне 5-7 минут после закипания, чтобы картофель стал немного мягким, но не разварился.
4. Отцедить и дать немного обсохнуть.
5. Выложить отварной картофель в миску и добавить специи и масло.
6. Аккуратно перемешать, чтобы кусочки равномерно покрылись специями.
7. Разогреть духовку до 200 градусов.
8. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой.
9. Отправить в духовку на 20-30 минут.
10. Для соуса соединить йогурт с зеленью и излюбленными специями, натереть зубчик чеснока.
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