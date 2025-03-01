Самый простой рецепт удачного картофеля по-селянски: хрустящая сверху и мягкая внутри

Картофель по-селянски – отличный вариант гарнира. Вам даже не придется чистить овощи, что значительно экономит время на приготовлении. Для того чтобы сверху получилась хрустящая корочка, а сердцевина нежная и мягкая, следует воспользоваться следующим простым рецептом.

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Идея приготовления самого вкусного картофеля по-крестьянски опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич ( yuliia.senych ) в Instagram. Очень вкусно подать с соусом на основе йогурта.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

растительное масло – 3 ст.л.

паприка – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

для соуса: йогурт, укроп, чеснок, паприка

Способ приготовления:

1. Хорошо помыть картошку (чистить не нужно).

2. Нарезать на 4-6 частей.

3. Выложить картофель в кипящую воду и варить на среднем огне 5-7 минут после закипания, чтобы картофель стал немного мягким, но не разварился.

4. Отцедить и дать немного обсохнуть.

5. Выложить отварной картофель в миску и добавить специи и масло.

6. Аккуратно перемешать, чтобы кусочки равномерно покрылись специями.

7. Разогреть духовку до 200 градусов.

8. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой.

9. Отправить в духовку на 20-30 минут.

10. Для соуса соединить йогурт с зеленью и излюбленными специями, натереть зубчик чеснока.

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