Нежнейшее тесто на вареники с кефиром: как правильно готовить, чтобы не расползалось
Вареники – это традиционное украинское основное блюдо. Каждая хозяйка имеет собственный рецепт приготовления теста, по которому, по ее мнению, блюдо получается наиболее удачным.
Фудблогер Вика Королевская в Instagram представила собственный рецепт приготовления теста на вареники. В качестве основания она использует кефир, в результате чего тесто получается максимально нежным и никогда не расползется.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 300 гр.
- Сода – 5 гр.
- Соль – 10 гр.
- Масло растительное – 40 мл.
- Мука – 500 гр.
- Сметана
Способ приготовления
1. Смешиваем яйцо с кефиром, добавляем соду, соль и хорошо взбиваем.
2. Равномерно добавляем муку, а в конце вводим масло.
3. Замешиваем эластичное тесто и даем ему отдохнуть в холодильнике 1-2 часа.
4. Делим тесто на части, раскатываем и формируем вареники с любимой начинкой.
5. Варим вареники 7-8 минут до готовности.
6. Подаем с ароматной сметаной и посыпаем свежим укропом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты теста: