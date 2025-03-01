Нежнейшее тесто на вареники с кефиром: как правильно готовить, чтобы не расползалось

Вареники – это традиционное украинское основное блюдо. Каждая хозяйка имеет собственный рецепт приготовления теста, по которому, по ее мнению, блюдо получается наиболее удачным.

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Фудблогер Вика Королевская в Instagram представила собственный рецепт приготовления теста на вареники. В качестве основания она использует кефир, в результате чего тесто получается максимально нежным и никогда не расползется.

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 300 гр.

Сода – 5 гр.

Соль – 10 гр.

Масло растительное – 40 мл.

Мука – 500 гр.

Сметана

Способ приготовления

1. Смешиваем яйцо с кефиром, добавляем соду, соль и хорошо взбиваем.

2. Равномерно добавляем муку, а в конце вводим масло.

3. Замешиваем эластичное тесто и даем ему отдохнуть в холодильнике 1-2 часа.

4. Делим тесто на части, раскатываем и формируем вареники с любимой начинкой.

5. Варим вареники 7-8 минут до готовности.

6. Подаем с ароматной сметаной и посыпаем свежим укропом.

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